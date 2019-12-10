Таємні озера Шацького нацпарку. ВІДЕО





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Зазначають, на території Шацького національного природного парку нараховується 23 озера.



"Великі, малі - кожне з них унікальне. Про місцезнаходження деяких з цих озер не знають не те що туристи, а й більшість місцевих жителів. Пропонуємо вашій увазі віртуальну екскурсію перлинами Шацького поозер'я", - йдеться у дописі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували онлайн-екскурсію про маловідомі озера, які знаходяться на території Шацького національного природного парку.Відео розмістили на сторінці нацпарку у Facebook.Зазначають, на території Шацького національного природного парку нараховується 23 озера."Великі, малі - кожне з них унікальне. Про місцезнаходження деяких з цих озер не знають не те що туристи, а й більшість місцевих жителів. Пропонуємо вашій увазі віртуальну екскурсію перлинами Шацького поозер'я", - йдеться у дописі.

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