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Таємні озера Шацького нацпарку. ВІДЕО

Таємні озера Шацького нацпарку. ВІДЕО
У мережі опублікували онлайн-екскурсію про маловідомі озера, які знаходяться на території Шацького національного природного парку.

Відео розмістили на сторінці нацпарку у Facebook.

Зазначають, на території Шацького національного природного парку нараховується 23 озера.

"Великі, малі - кожне з них унікальне. Про місцезнаходження деяких з цих озер не знають не те що туристи, а й більшість місцевих жителів. Пропонуємо вашій увазі віртуальну екскурсію перлинами Шацького поозер'я", - йдеться у дописі.




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Теги: Шацький нацпарк, таємні озера, відео-екскурсія
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