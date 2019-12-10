Таємні озера Шацького нацпарку. ВІДЕО
Сьогодні, 19:42
У мережі опублікували онлайн-екскурсію про маловідомі озера, які знаходяться на території Шацького національного природного парку.
Відео розмістили на сторінці нацпарку у Facebook.
Зазначають, на території Шацького національного природного парку нараховується 23 озера.
"Великі, малі - кожне з них унікальне. Про місцезнаходження деяких з цих озер не знають не те що туристи, а й більшість місцевих жителів. Пропонуємо вашій увазі віртуальну екскурсію перлинами Шацького поозер'я", - йдеться у дописі.
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Відео розмістили на сторінці нацпарку у Facebook.
Зазначають, на території Шацького національного природного парку нараховується 23 озера.
"Великі, малі - кожне з них унікальне. Про місцезнаходження деяких з цих озер не знають не те що туристи, а й більшість місцевих жителів. Пропонуємо вашій увазі віртуальну екскурсію перлинами Шацького поозер'я", - йдеться у дописі.
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