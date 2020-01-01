Як працюють контрольно-пропускні пункти на в’їздах до Нововолинська. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:30
На виїздах та в’їздах з Нововолинська від 12:00 23-го квітня функціонують контрольно-пропускні пункти для обмеження поширення коронавірусу.
Станом на 17 годину на в’їзді зі сторони Львова та Іванич утворилися черги з кілька десятків автомобілів, така ж ситуація у напрямку виїзду з міста. Пункт розміщено на трасі Р-15, - повідомляє "Буг".
На пунктах перевіряють водіїв та пасажирів, які в’їжджають та виїжджають з міста. Температурний скринінг проводять усім людям.
На пунктах працюють поліцейські, а також є медик та представник ДСНС.
Якщо у водія чи пасажирів виявили підвищену температуру, авто просять поставити на узбіччя і вийти з нього. Адже, можливо, люди нагрілися в автомобілі через сонце. Таких є чимало. У випадку, якщо і далі у людини температура, викликатимуть швидку.
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Станом на 17 годину на в’їзді зі сторони Львова та Іванич утворилися черги з кілька десятків автомобілів, така ж ситуація у напрямку виїзду з міста. Пункт розміщено на трасі Р-15, - повідомляє "Буг".
На пунктах перевіряють водіїв та пасажирів, які в’їжджають та виїжджають з міста. Температурний скринінг проводять усім людям.
На пунктах працюють поліцейські, а також є медик та представник ДСНС.
Якщо у водія чи пасажирів виявили підвищену температуру, авто просять поставити на узбіччя і вийти з нього. Адже, можливо, люди нагрілися в автомобілі через сонце. Таких є чимало. У випадку, якщо і далі у людини температура, викликатимуть швидку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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