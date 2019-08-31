У місті на Волині невідомі підпалили берег Стиру. ФОТО. ВІДЕО





Як розповіли очевидці кореспонденту



На місці події працювали пожежники та працівники поліції.



Зазначимо, через підпал сухої трави у Рожищенському районі раніше траплялося декілька загорань: горів сухостій біля Ольганівки, біля Рожища та у самому місті.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі неподалік вулиці Мостова сталося займання сухої трави на березі Стиру.Як розповіли очевидці кореспонденту Район.Рожище , хтось підпалив сухостій зі сторони річки 23 квітня.На місці події працювали пожежники та працівники поліції.Зазначимо, через підпал сухої трави у Рожищенському районі раніше траплялося декілька загорань: горів сухостій біля Ольганівки, біля Рожища та у самому місті.

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