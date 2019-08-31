У місті на Волині невідомі підпалили берег Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:07
У Рожищі неподалік вулиці Мостова сталося займання сухої трави на березі Стиру.
Як розповіли очевидці кореспонденту Район.Рожище, хтось підпалив сухостій зі сторони річки 23 квітня.
На місці події працювали пожежники та працівники поліції.
Зазначимо, через підпал сухої трави у Рожищенському районі раніше траплялося декілька загорань: горів сухостій біля Ольганівки, біля Рожища та у самому місті.
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Як розповіли очевидці кореспонденту Район.Рожище, хтось підпалив сухостій зі сторони річки 23 квітня.
На місці події працювали пожежники та працівники поліції.
Зазначимо, через підпал сухої трави у Рожищенському районі раніше траплялося декілька загорань: горів сухостій біля Ольганівки, біля Рожища та у самому місті.
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