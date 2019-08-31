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У місті на Волині невідомі підпалили берег Стиру. ФОТО. ВІДЕО

У місті на Волині невідомі підпалили берег Стиру. ФОТО. ВІДЕО
У Рожищі неподалік вулиці Мостова сталося займання сухої трави на березі Стиру.

Як розповіли очевидці кореспонденту Район.Рожище, хтось підпалив сухостій зі сторони річки 23 квітня.

На місці події працювали пожежники та працівники поліції.

Зазначимо, через підпал сухої трави у Рожищенському районі раніше траплялося декілька загорань: горів сухостій біля Ольганівки, біля Рожища та у самому місті.

У місті на Волині невідомі підпалили берег Стиру. ФОТО. ВІДЕО
У місті на Волині невідомі підпалили берег Стиру. ФОТО. ВІДЕО
У місті на Волині невідомі підпалили берег Стиру. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: Рожище, Стир, пожежа
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