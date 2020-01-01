Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 24 квітня





Про це



Вiтер захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 0-5° тепла, вночi та вранцi на поверхнi грунту заморозки 0,-5°, вдень 15-20° тепла.



У Луцьку завтра очікують також мінливу хмарність, без опадів. Вiтер захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 0-2° тепла, вночi та вранцi на поверхнi грунту заморозки 0,-2°, вдень 18-20° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у п'ятницю очікується мiнлива хмарнiсть, без опадiв.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.Вiтер захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 0-5° тепла, вночi та вранцi на поверхнi грунту заморозки 0,-5°, вдень 15-20° тепла.У Луцьку завтра очікують також мінливу хмарність, без опадів. Вiтер захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 0-2° тепла, вночi та вранцi на поверхнi грунту заморозки 0,-2°, вдень 18-20° тепла.

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