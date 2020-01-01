Пік захворювання на COVID-19 очікуємо в найближчий тиждень, – очільник Волинської ОДА





Про це розповів голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко., - повідомляє



Нагадаємо, станом на сьогодні, 23 квітня, в області 188 підтверджених випадки COVID-19, 17 осіб - одужали. За останню добу – зафіксували 12 нових лабораторно підтверджених інфікувань.



За його словами, до медичних закладів області госпіталізували 42 людини, у яких лабораторний аналіз підтвердив COVID-19. З них 23 пацієнти лікуються у Волинській обласній інфекційній лікарні, 4-ро - у другому корпусі Волинської обласної клінічної лікарні, 14 осіб – у Нововолинській міській лікарні та один хворий - у Любомльській центральній райлікарні. До апарату штучного дихання підключено троє пацієнтів.



«Маємо 2 основних осередки, де найбільші показники захворюваності – місто Нововолинськ та селище Стара Вижва, яким ми рекомендували встановити контрольно-пропускні пункти, аби локалізувати так звані вогнища інфікування та недопустити поширення коронавірусної хвороби областю», - підсумував очільник Волинської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ситуація на Волині - не критична, однак пік захворюваності прогнозують в найближчий тиждень.Про це розповів голова Волинської облдержадміністрації, - повідомляє пресслужба облдержадміністрації.Нагадаємо, станом на сьогодні, 23 квітня, в області17 осіб - одужали. За останню добу – зафіксували 12 нових лабораторно підтверджених інфікувань.За його словами, до медичних закладів області госпіталізували 42 людини, у яких лабораторний аналіз підтвердив COVID-19. З них 23 пацієнти лікуються у Волинській обласній інфекційній лікарні, 4-ро - у другому корпусі Волинської обласної клінічної лікарні, 14 осіб – у Нововолинській міській лікарні та один хворий - у Любомльській центральній райлікарні. До апарату штучного дихання підключено троє пацієнтів.«Маємо 2 основних осередки, де найбільші показники захворюваності – місто Нововолинськ та селище Стара Вижва, яким ми рекомендували встановити контрольно-пропускні пункти, аби локалізувати так звані вогнища інфікування та недопустити поширення коронавірусної хвороби областю», - підсумував очільник Волинської області.

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