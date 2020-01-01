Відомо, хто тимчасово очолить Держгеокадастр Волині

Роман Маркевич.



Відповідний наказ, копія якого потрапила в розпорядження Денис Башлик.



Так, у документі вказано, що виконання обов'язків начальника управління зняли 23 квітня з Сергія Волчка через те, що вакантні посади начальника управління та двох заступників.



Виконання обов'язків, згідно з наказом, від 24 квітня поклали на головного спеціалісту відділу у Луцькому районі цього ж управління Романа Маркевича.



Відомо, що посада головного спеціаліста є однією з найнижчих за рангом посад в складі Головного управління, в якому, до слова, працює більше 50 осіб, які займають вищі посади в цій структурі. Наприклад, перший заступник начальника управління, начальник відділів та управлінь.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконувачем обов'язків начальника став головний спеціаліст Луцького районного відділу цього ж управлінняВідповідний наказ, копія якого потрапила в розпорядження t1.ua , 22 квітня підписав голова Держгеокадастру УкраїниТак, у документі вказано, що виконання обов'язків начальника управління зняли 23 квітня зчерез те, що вакантні посади начальника управління та двох заступників.Виконання обов'язків, згідно з наказом, від 24 квітня поклали на головного спеціалісту відділу у Луцькому районі цього ж управління Романа Маркевича.Відомо, що посада головного спеціаліста є однією з найнижчих за рангом посад в складі Головного управління, в якому, до слова, працює більше 50 осіб, які займають вищі посади в цій структурі. Наприклад, перший заступник начальника управління, начальник відділів та управлінь.

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