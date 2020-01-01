вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відомо, хто тимчасово очолить Держгеокадастр Волині

Відомо, хто тимчасово очолить Держгеокадастр Волині
Виконувачем обов'язків начальника став головний спеціаліст Луцького районного відділу цього ж управління Роман Маркевич.

Відповідний наказ, копія якого потрапила в розпорядження t1.ua, 22 квітня підписав голова Держгеокадастру України Денис Башлик.

Так, у документі вказано, що виконання обов'язків начальника управління зняли 23 квітня з Сергія Волчка через те, що вакантні посади начальника управління та двох заступників.

Виконання обов'язків, згідно з наказом, від 24 квітня поклали на головного спеціалісту відділу у Луцькому районі цього ж управління Романа Маркевича.

Відомо, що посада головного спеціаліста є однією з найнижчих за рангом посад в складі Головного управління, в якому, до слова, працює більше 50 осіб, які займають вищі посади в цій структурі. Наприклад, перший заступник начальника управління, начальник відділів та управлінь.

Відомо, хто тимчасово очолить Держгеокадастр Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: держгеокадастр, керівник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Олександр Кватирко Олександр
Кватирко вітає зі світлим Великоднем
Останні новини
Відомо, хто тимчасово очолить Держгеокадастр Волині
Сьогодні, 21:35
У Луцьку «спалили» продавця, який вночі торгував горілкою
Сьогодні, 21:13
В Україні 93% людей інфікувалися коронавірусом на території країни
Сьогодні, 20:43
На Волині за добу ліквідували 7 пожеж у лісах
Сьогодні, 20:20
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 24 квітня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Колишній голова Волиньради хоче очолити Ковельське МТМО Колишній голова Волиньради хоче очолити Ковельське МТМО
15 квітень, 17:07
Керівниця пологового будинку може очолити Ковельське МТМО Керівниця пологового будинку може очолити Ковельське МТМО
15 квітень, 16:30
Помер колишній очільник управління юстиції на Волині Помер колишній очільник управління юстиції на Волині
29 березень, 23:23
На Волині – новий керівник регіонального офісу водних ресурсів На Волині – новий керівник регіонального офісу водних ресурсів
25 березень, 09:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомо, хто тимчасово очолить Держгеокадастр Волині
Сьогодні, 21:35
 0
У Луцьку «спалили» продавця, який вночі торгував горілкою
Сьогодні, 21:13
 0
В Україні 93% людей інфікувалися коронавірусом на території країни
Сьогодні, 20:43
 0
На Волині за добу ліквідували 7 пожеж у лісах
Сьогодні, 20:20
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 24 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8