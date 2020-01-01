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Два луцьких підприємства судяться через 300 тисяч

Два луцьких підприємства судяться через 300 тисяч
Луцьке приватне підприємство «Оптимальний Варіант» хоче стягнути з ТОВ «Луцьккомунбуд» 300 тисяч гривень.

Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Волинської області, - передає ІА Волинські новини.

Так, приватне підприємство «Оптимальний Варіант» звернулося до господарського суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Луцьккомунбуд» про стягнення 300 тисяч гривень заборгованості, яка виникла внаслідок невиконання відповідачем умов укладеного між сторонами договору підряду.

Втім, суд встановив, що подана позовна заява не відповідає вимогам статті 164 Господарського процесуального кодексу України, у зв`язку з чим підлягає залишенню без руху.

Позивач впродовж 10 днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху, але не пізніше останнього дня карантину, повинен усунути недоліки, а саме: надати суду докази сплати судового збору, а також зазначити відомості про офіційну електронну адресу, адресу електронної пошти сторін.

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Теги: суд, підприємство, луцьк
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