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24 квітня на Волині: гортаючи календар

24 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження банкір Олег Іванюк (на фото), колишній директор гімназії №14 міста Луцька Богдан Свереда та журналіст Володимир Хотимчук.

Також вітаємо іменинників – чоловіків з іменами Іван, Яків – вітаємо зі святом, зичимо їм здоров’я, любові й достатку.

24 квітня 1997 року, у 115-ту річницю від дня народження видатного українського політичного діяча й історика В’ячеслава Липинського, у селі Затурці Локачинського району, де народився історик, відкрито кімнату-музей.

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Теги: календар, свято, історія, волиньpost
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