Українки народжуватимуть безкоштовно та у будь-якому пологовому





Медична допомога при пологах - пріоритетна послуга, яка входить в програму медгарантій. Заклади охорони здоров’я отримуватимуть від НСЗУ оплату за кожні пологи у розмірі 8 136 грн, -



Для пацієнтки це означатиме вільний вибір пологового будинку, незалежно від місця реєстрації та фактичного проживання. А також - жодних благодійних внесків та пакетів з медикаментами. Породіллі на пологи потрібно брати лише речі індивідуального користування для себе та малюка на час перебування у лікарні.



В межах програми медичних гарантій безоплатними є:

- медична допомогу при пологах з черговою акушерською бригадою (ведення неускладнених фізіологічних пологів, ведення ускладнених пологів, ургентний або плановий кесарський розтин);

- перебування в стандартній палаті;

- анестезія оперативних втручань за призначенням;

- моніторинг стану вагітної, породіллі та новонародженого (лабораторно-інструментальні обстеження, консультації лікарів інших спеціальностей у разі потреби);

- інтенсивну терапію породіллі;

- стабілізація стану новонародженого після пологів та проведення серцево-легеневої реанімації (за потреби);

- метаболічний скринінг у новонароджених;

- вакцинація новонародженого згідно з Календарем профілактичних щеплень.



Відповідно до договору із закладом, НСЗУ сплатить за кожні пологи, тому породілля має право отримати повний обсяг послуги. Але покращений сервіс, такий як палата підвищеного комфорту, покращене харчування, додаткові послуги за бажанням тощо, відноситься до категорії платних послуг. Послуги покращеного сервісу потрібно сплатити офіційно через касу медичного закладу.

Також особисті домовленості пацієнтки з певним лікарем про пологи знаходяться поза межами програми медичних гарантій і не передбачені в пакеті «Медична допомога при пологах». Це - особисте рішення пацієнтки.



«Для нашого закладу жінка та її дитина залишаються найголовнішим! Пацієнтці треба мати особисті речі і речі для дитини, більше нічого купувати не потрібно. Але так в нашому закладі було і до реформи. Переліку медикаментів для закупки ми не надаємо. Але, якщо стається випадок і потрібних лікарських засобів немає в Нацпереліку, то такі медикаменти потрібно купувати. Якщо жінка бажає вибрати лікаря, який повинен приїхати до неї в будь-який час або в свята, палату підвищеного комфорту та персональне харчування, то всі ці послуги не входять в перелік надання акушерської допомоги, визначений НСЗУ. І за ці послуги пацієнтка повинна заплатити в касу закладу», - розповідає про роботу пологового будинку за новими правилами фінансування заступниця директора Київського міського пологового будинку №3», лікар акушер-гінеколог Тетяна Петренко.



Отримати медичну послугу безоплатно можна за самозверненням, за доставленням бригадою екстреної медичної допомоги, за направленням лікуючого лікаря або за направленням з іншого клінічного підрозділу лікарні чи навіть іншого закладу охорони здоров’я.



Щоб знайти пологовий будинок, у якому надаються послуги за договором з НСЗУ, потрібно зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за безкоштовним номером 16-77 або скористатись відкритою інформацією на дешборді НСЗУ. Незабаром заклади, що мають договір з НСЗУ, також отримають спеціальні наліпки та інформаційні постери.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 393 лікарні та пологових будинки уклали договір з Національною службою здоров’я на надання послуги «Медична допомога при пологах» та вже отримали аванс від НСЗУ. Загальний бюджет програми медичних гарантій на допомогу при пологах - понад 1,6 млрд грн.Медична допомога при пологах - пріоритетна послуга, яка входить в програму медгарантій. Заклади охорони здоров’я отримуватимуть від НСЗУ оплату за кожні пологи у розмірі 8 136 грн, - пишуть на сайті НСЗУ.Для пацієнтки це означатиме вільний вибір пологового будинку, незалежно від місця реєстрації та фактичного проживання. А також - жодних благодійних внесків та пакетів з медикаментами. Породіллі на пологи потрібно брати лише речі індивідуального користування для себе та малюка на час перебування у лікарні.- медична допомогу при пологах з черговою акушерською бригадою (ведення неускладнених фізіологічних пологів, ведення ускладнених пологів, ургентний або плановий кесарський розтин);- перебування в стандартній палаті;- анестезія оперативних втручань за призначенням;- моніторинг стану вагітної, породіллі та новонародженого (лабораторно-інструментальні обстеження, консультації лікарів інших спеціальностей у разі потреби);- інтенсивну терапію породіллі;- стабілізація стану новонародженого після пологів та проведення серцево-легеневої реанімації (за потреби);- метаболічний скринінг у новонароджених;- вакцинація новонародженого згідно з Календарем профілактичних щеплень.Відповідно до договору із закладом, НСЗУ сплатить за кожні пологи, тому породілля має право отримати повний обсяг послуги. Але покращений сервіс, такий як палата підвищеного комфорту, покращене харчування, додаткові послуги за бажанням тощо, відноситься до категорії платних послуг. Послуги покращеного сервісу потрібно сплатити офіційно через касу медичного закладу.Також особисті домовленості пацієнтки з певним лікарем про пологи знаходяться поза межами програми медичних гарантій і не передбачені в пакеті «Медична допомога при пологах». Це - особисте рішення пацієнтки.«Для нашого закладу жінка та її дитина залишаються найголовнішим! Пацієнтці треба мати особисті речі і речі для дитини, більше нічого купувати не потрібно. Але так в нашому закладі було і до реформи. Переліку медикаментів для закупки ми не надаємо. Але, якщо стається випадок і потрібних лікарських засобів немає в Нацпереліку, то такі медикаменти потрібно купувати. Якщо жінка бажає вибрати лікаря, який повинен приїхати до неї в будь-який час або в свята, палату підвищеного комфорту та персональне харчування, то всі ці послуги не входять в перелік надання акушерської допомоги, визначений НСЗУ. І за ці послуги пацієнтка повинна заплатити в касу закладу», - розповідає про роботу пологового будинку за новими правилами фінансування заступниця директора Київського міського пологового будинку №3», лікар акушер-гінеколог Тетяна Петренко.Отримати медичну послугу безоплатно можна за самозверненням, за доставленням бригадою екстреної медичної допомоги, за направленням лікуючого лікаря або за направленням з іншого клінічного підрозділу лікарні чи навіть іншого закладу охорони здоров’я.Щоб знайти пологовий будинок, у якому надаються послуги за договором з НСЗУ, потрібно зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за безкоштовним номером 16-77 або скористатись відкритою інформацією на дешборді НСЗУ. Незабаром заклади, що мають договір з НСЗУ, також отримають спеціальні наліпки та інформаційні постери.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію