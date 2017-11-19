Історичний факультет луцького вишу запустив челендж #Міркуйзкнигою. ВІДЕО

Декан факультету історії, політології та національної безпеки СНУ імені Лесі Українкиопублікував відео, у якому розповів про новий челендж #Міркуйзкнигою.Публікацію науковець розмістив на сторінці у фейсбуці.Зокрема, у Всесвітній день книги та авторського права, декан закликає усіх охочих до участі у книжковому флеш-мобі."Надішли цікаве відео до двох хвилин про прочитану книгу або розмісти світлини з коротким описом книги до 25 слів.Обов'язково починай допис з #Міркуйзкнигою", - каже Ярош.