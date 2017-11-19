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Історичний факультет луцького вишу запустив челендж #Міркуйзкнигою. ВІДЕО

Історичний факультет луцького вишу запустив челендж #Міркуйзкнигою. ВІДЕО
Декан факультету історії, політології та національної безпеки СНУ імені Лесі Українки Ярослав Ярош опублікував відео, у якому розповів про новий челендж #Міркуйзкнигою.

Публікацію науковець розмістив на сторінці у фейсбуці.

Зокрема, у Всесвітній день книги та авторського права, декан закликає усіх охочих до участі у книжковому флеш-мобі.

"Надішли цікаве відео до двох хвилин про прочитану книгу або розмісти світлини з коротким описом книги до 25 слів.
Обов'язково починай допис з #Міркуйзкнигою", - каже Ярош.


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Теги: сну, історичний факультет, ярош
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