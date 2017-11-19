Історичний факультет луцького вишу запустив челендж #Міркуйзкнигою. ВІДЕО
Сьогодні, 22:17
Декан факультету історії, політології та національної безпеки СНУ імені Лесі Українки Ярослав Ярош опублікував відео, у якому розповів про новий челендж #Міркуйзкнигою.
Публікацію науковець розмістив на сторінці у фейсбуці.
Зокрема, у Всесвітній день книги та авторського права, декан закликає усіх охочих до участі у книжковому флеш-мобі.
"Надішли цікаве відео до двох хвилин про прочитану книгу або розмісти світлини з коротким описом книги до 25 слів.
Обов'язково починай допис з #Міркуйзкнигою", - каже Ярош.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Публікацію науковець розмістив на сторінці у фейсбуці.
Зокрема, у Всесвітній день книги та авторського права, декан закликає усіх охочих до участі у книжковому флеш-мобі.
"Надішли цікаве відео до двох хвилин про прочитану книгу або розмісти світлини з коротким описом книги до 25 слів.
Обов'язково починай допис з #Міркуйзкнигою", - каже Ярош.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Два луцьких підприємства судяться через 300 тисяч
Сьогодні, 23:23
Історичний факультет луцького вишу запустив челендж #Міркуйзкнигою. ВІДЕО
Сьогодні, 22:17
Відомо, хто тимчасово очолить Держгеокадастр Волині
Сьогодні, 21:35
У Луцьку «спалили» продавця, який вночі торгував горілкою
Сьогодні, 21:13