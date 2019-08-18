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Під варту взяли волинянина, який побив чоловіка металевим прутом

Під варту взяли волинянина, який побив чоловіка металевим прутом
Слідчий суддя Рожищенського районного суду Іван Сіліч розглянув клопотання старшого слідчого Рожищенського відділення поліції Володимира Тарасюка про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного, уродженця селища Голоби Ковельського району, якого затримали за хуліганство у Рожищенському районі.

Слухання справи відбулось 16 квітня. Про це йдеться в ухвалі суду, - передає Район.Рожище

Нагадаємо, 15 квітня вночі у селі Богушівська Мар'янівка двоє людей вдерлися до помешкання та побили господарів. Одного з них, який завдавав ударів металевим прутом, затримали. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2 та 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до семи років.

Суддя постановив у задоволенні клопотання старшого слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного відмовити, натомість застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 60 днів до 14 червня 2020 року включно.

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Теги: варта, напад, суд
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