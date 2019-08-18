Під варту взяли волинянина, який побив чоловіка металевим прутом

Іван Сіліч розглянув клопотання старшого слідчого Рожищенського відділення поліції Володимира Тарасюка про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного, уродженця селища Голоби Ковельського району, якого затримали за хуліганство у Рожищенському районі.



Слухання справи відбулось 16 квітня. Про це йдеться в ухвалі суду, -



Нагадаємо, 15 квітня вночі у селі Богушівська Мар'янівка двоє людей вдерлися до помешкання та побили господарів. Одного з них, який завдавав ударів металевим прутом, затримали. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2 та 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до семи років.



Суддя постановив у задоволенні клопотання старшого слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного відмовити, натомість застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 60 днів до 14 червня 2020 року включно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Слідчий суддя Рожищенського районного судурозглянув клопотання старшого слідчого Рожищенського відділення поліціїпро застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного, уродженця селища Голоби Ковельського району, якого затримали за хуліганство у Рожищенському районі.Слухання справи відбулось 16 квітня. Про це йдеться в ухвалі суду, - передає Район.РожищеНагадаємо, 15 квітня вночі у селі Богушівська Мар'янівка двоє людей вдерлися до помешкання та побили господарів. Одного з них, який завдавав ударів металевим прутом, затримали. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2 та 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до семи років.Суддя постановив у задоволенні клопотання старшого слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного відмовити, натомість застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 60 днів до 14 червня 2020 року включно.

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