Як на Волині розписували писанки майже сто років тому

Юрій Фініковський опублікував фото писанок, які розписували на Любомльщині у 1930-х роках.



На світлинах можна розгледіти, які орнаменти були популярними у той час в селах теперішнього Любомльського району, -



«Знайшов в польському часописі «Rocznik Wołyński» за 1930 рік ось такі писанки з рідних країв. Автор статті Якуб Гофман. Села Ягодин, Вовчий Перевіз (Старовойтове), Рівне, Гуща, Опалин, Вілька Угрузька (Новоугрузьке), Столинські Смоляри, Рогові Смоляри, Будники, Гороховище, Забужжя, Перекірка, Замостече», – йдеться в дописі.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор Любомльського краєзнавчого музеюопублікував фото писанок, які розписували на Любомльщині у 1930-х роках.На світлинах можна розгледіти, які орнаменти були популярними у той час в селах теперішнього Любомльського району, - пише Кордон.«Знайшов в польському часописі «Rocznik Wołyński» за 1930 рік ось такі писанки з рідних країв. Автор статті Якуб Гофман. Села Ягодин, Вовчий Перевіз (Старовойтове), Рівне, Гуща, Опалин, Вілька Угрузька (Новоугрузьке), Столинські Смоляри, Рогові Смоляри, Будники, Гороховище, Забужжя, Перекірка, Замостече», – йдеться в дописі.

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