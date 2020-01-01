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Як на Волині розписували писанки майже сто років тому

Як на Волині розписували писанки майже сто років тому
Директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський опублікував фото писанок, які розписували на Любомльщині у 1930-х роках.

На світлинах можна розгледіти, які орнаменти були популярними у той час в селах теперішнього Любомльського району, - пише Кордон.

«Знайшов в польському часописі «Rocznik Wołyński» за 1930 рік ось такі писанки з рідних країв. Автор статті Якуб Гофман. Села Ягодин, Вовчий Перевіз (Старовойтове), Рівне, Гуща, Опалин, Вілька Угрузька (Новоугрузьке), Столинські Смоляри, Рогові Смоляри, Будники, Гороховище, Забужжя, Перекірка, Замостече», – йдеться в дописі.

Як на Волині розписували писанки майже сто років тому

Як на Волині розписували писанки майже сто років тому

Як на Волині розписували писанки майже сто років тому

Як на Волині розписували писанки майже сто років тому

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Теги: писанка, волинь, історія
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