вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Володимира-Волинського зіткнулися два легковики. ФОТО

У центрі Володимира-Волинського зіткнулися два легковики. ФОТО
У Володимирі-Волинському 23-го квітня близько 20:30 на центральному перехресті вулиць Данила Галицького та Ковельської трапилася ДТП.

Про це повідомляє БУГ.

Зіткнулися два легкових автомобіля: Ауді та Опель. Як розповіли очевидці, обидві автівки прямували з вулиці Данила Галицького.

Ауді підрізала Опель. Обидві автівки в результаті пригоди отримали механічні пошкодження.

У центрі Володимира-Волинського зіткнулися два легковики. ФОТО

У центрі Володимира-Волинського зіткнулися два легковики. ФОТО

У центрі Володимира-Волинського зіткнулися два легковики. ФОТО

У центрі Володимира-Волинського зіткнулися два легковики. ФОТО

У центрі Володимира-Волинського зіткнулися два легковики. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дтп, володимир, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Володимира-Волинського зіткнулися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 08:15
Показали ретрофото флоту на річці Стир
Сьогодні, 07:10
У Чехії планують послабити карантин раніше, ніж планувалося
Сьогодні, 06:19
Як на Волині розписували писанки майже сто років тому
Сьогодні, 05:09
Білий, коричневий, пропарений: який рис найкорисніший
Сьогодні, 04:04
Схожі новини
На Волині сталась аварія за участі трьох автівок. ФОТО На Волині сталась аварія за участі трьох автівок. ФОТО
14 лютий, 09:47
Поблизу Володимира зіткнулися два авто: постраждалих діставали рятувальники. ВІДЕО Поблизу Володимира зіткнулися два авто: постраждалих діставали рятувальники. ВІДЕО
08 січень, 21:34
У Володимирі-Волинському легковик наїхав на велосипедиста У Володимирі-Волинському легковик наїхав на велосипедиста
23 грудень, 2019, 21:14
На Волині 6-річний хлопець потрапив у аварію На Волині 6-річний хлопець потрапив у аварію
01 червень, 2018, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Володимира-Волинського зіткнулися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 08:15
 0
Показали ретрофото флоту на річці Стир
Сьогодні, 07:10
 0
У Чехії планують послабити карантин раніше, ніж планувалося
Сьогодні, 06:19
 0
Як на Волині розписували писанки майже сто років тому
Сьогодні, 05:09
 0
Білий, коричневий, пропарений: який рис найкорисніший
Сьогодні, 04:04
 0
Медіа
відео
1/8