У центрі Володимира-Волинського зіткнулися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 08:15
У Володимирі-Волинському 23-го квітня близько 20:30 на центральному перехресті вулиць Данила Галицького та Ковельської трапилася ДТП.
Про це повідомляє БУГ.
Зіткнулися два легкових автомобіля: Ауді та Опель. Як розповіли очевидці, обидві автівки прямували з вулиці Данила Галицького.
Ауді підрізала Опель. Обидві автівки в результаті пригоди отримали механічні пошкодження.
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Про це повідомляє БУГ.
Зіткнулися два легкових автомобіля: Ауді та Опель. Як розповіли очевидці, обидві автівки прямували з вулиці Данила Галицького.
Ауді підрізала Опель. Обидві автівки в результаті пригоди отримали механічні пошкодження.
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