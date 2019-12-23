У центрі Володимира-Волинського зіткнулися два легковики. ФОТО





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Зіткнулися два легкових автомобіля: Ауді та Опель. Як розповіли очевидці, обидві автівки прямували з вулиці Данила Галицького.



Ауді підрізала Опель. Обидві автівки в результаті пригоди отримали механічні пошкодження.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському 23-го квітня близько 20:30 на центральному перехресті вулиць Данила Галицького та Ковельської трапилася ДТП.Про це повідомляє БУГ.Зіткнулися два легкових автомобіля: Ауді та Опель. Як розповіли очевидці, обидві автівки прямували з вулиці Данила Галицького.Ауді підрізала Опель. Обидві автівки в результаті пригоди отримали механічні пошкодження.

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