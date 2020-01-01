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Від коронавірусу в Іспанії померли понад 22 тисячі людей

Від коронавірусу в Іспанії померли понад 22 тисячі людей
Внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби COVID-19, в Іспанії, померли понад 22 тисячі осіб.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Іспанії.

Усього в Іспанії зафіксовано 22 тис. 157 летальних випадків COVID-19, в тому числі 440 – за останню добу. Загалом в країні зареєстровано 213 тис. 24 інфікованих новим коронавірусом осіб, в тому числі, 4 тис. 635 – за останню добу. Вилікувалися 89 тис. 250 людей, за останню добу – 3 тис. 335.

У світі за кількістю інфікованих Іспанія займає друге місце після Сполучених Штатів, за кількістю померлих – третє після США та Італії.

Нагадаємо, піковий рівень смертності від коронавірусу був зафіксований в Іспанії 2 квітня – тоді за добу померло 950 осіб. Відтоді встановилася тенденція до зменшення числа жертв, але з періодичними незначними стрибками кількості загиблих вгору.

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Теги: іспанія, коронавірус, смерть
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