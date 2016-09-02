Показали ретрофото флоту на річці Стир





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Світлини показали у спільноті "Волинський край: історія в дрібничках", що у фейсбуці. На них – Стир і річковий флот 1960-80-х років.













Нагадаємо: раніше повідомляли, що на Волині приватний інвестор має намір закупити річкові катери та баржі до них і здійснювати переправу піску до Луцька річкою Стир. А в серпні 2018 року відбулося транспортування першого понтону до Центрального парку імені Лесі Українки завдяки судну буксирного типу під назвою "Характерник".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У соцмережі опублікували фото річкового флоту на Волині.Про це інформує ІА Конкурент.Світлини показали у спільноті "Волинський край: історія в дрібничках", що у фейсбуці. На них – Стир і річковий флот 1960-80-х років.Нагадаємо: раніше повідомляли, що на Волині приватний інвестор має намір закупити річкові катери та баржі до них і здійснювати переправу піску до Луцька річкою Стир. А в серпні 2018 року відбулося транспортування першого понтону до Центрального парку імені Лесі Українки завдяки судну буксирного типу під назвою "Характерник".

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