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Показали ретрофото флоту на річці Стир

Показали ретрофото флоту на річці Стир
У соцмережі опублікували фото річкового флоту на Волині.

Про це інформує ІА Конкурент.

Світлини показали у спільноті "Волинський край: історія в дрібничках", що у фейсбуці. На них – Стир і річковий флот 1960-80-х років.

Показали ретрофото флоту на річці Стир

Показали ретрофото флоту на річці Стир

Показали ретрофото флоту на річці Стир

Показали ретрофото флоту на річці Стир


Нагадаємо: раніше повідомляли, що на Волині приватний інвестор має намір закупити річкові катери та баржі до них і здійснювати переправу піску до Луцька річкою Стир. А в серпні 2018 року відбулося транспортування першого понтону до Центрального парку імені Лесі Українки завдяки судну буксирного типу під назвою "Характерник".


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Теги: флот, стир, ретрофото
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