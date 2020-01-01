Білий, коричневий, пропарений: який рис найкорисніший

Дієтолог розповіла, як правильно вибрати рис і приготувати його, щоб отримати максимум користі від цього продукту.Про це пише Ukrhealth.Відомо, що рис досить корисний продукт, хоча і містить багато вуглеводів. Сортів рису безліч – на прилавках супермаркетів представлена лише частина найпопулярніших з них. Який з сортів рису вибрати і як його правильно приготувати, розповіла дієтологиняЯк зазначає фахівчиня, у рису є перевага по відношенню до продуктів з борошна-макаронних виробів, хліба та інших. Перш за все, рис це продукт без глютену, в ньому багато мінералів і вітамінів, він прискорює обмін речовин, благотворно впливає на роботу кишечника. Найбільш корисним, вважає Маргарита Корольова, буде рис, первинно оброблений парою: при такій обробці рис ще знаходиться в оболонці, і вся оболонкова складова входить в зерно, збагачуючи його корисними компонентами.При цьому, як зазначила фахівчиня, неважливо, якого кольору рис – білого, жовтуватого або бурого. Не менш важливо і те, яким чином рис буде приготований. Дієтологиня радить спочатку замочити рис холодною водою. Робити це краще з вечора, щоб як мінімум ніч він знаходився у воді. Після цього його потрібно промити до чистої води. Таким чином з рису видаляються всі коротколанцюгові крохмалі. При цьому довголанцюгові крохмалі залишаються, а вони є прекрасними пробіотиками для кишечника.Промитий і підготовлений рис можна залити окропом і через п’ятнадцять хвилин він буде готовим продуктом. Корольова зазначила, що якщо рис не варити, то корисних елементів в ньому залишиться більше.