Білий, коричневий, пропарений: який рис найкорисніший
Сьогодні, 04:04
Дієтолог розповіла, як правильно вибрати рис і приготувати його, щоб отримати максимум користі від цього продукту.
Про це пише Ukrhealth.
Відомо, що рис досить корисний продукт, хоча і містить багато вуглеводів. Сортів рису безліч – на прилавках супермаркетів представлена лише частина найпопулярніших з них. Який з сортів рису вибрати і як його правильно приготувати, розповіла дієтологиня Маргарита Корольова.
Як зазначає фахівчиня, у рису є перевага по відношенню до продуктів з борошна-макаронних виробів, хліба та інших. Перш за все, рис це продукт без глютену, в ньому багато мінералів і вітамінів, він прискорює обмін речовин, благотворно впливає на роботу кишечника. Найбільш корисним, вважає Маргарита Корольова, буде рис, первинно оброблений парою: при такій обробці рис ще знаходиться в оболонці, і вся оболонкова складова входить в зерно, збагачуючи його корисними компонентами.
При цьому, як зазначила фахівчиня, неважливо, якого кольору рис – білого, жовтуватого або бурого. Не менш важливо і те, яким чином рис буде приготований. Дієтологиня радить спочатку замочити рис холодною водою. Робити це краще з вечора, щоб як мінімум ніч він знаходився у воді. Після цього його потрібно промити до чистої води. Таким чином з рису видаляються всі коротколанцюгові крохмалі. При цьому довголанцюгові крохмалі залишаються, а вони є прекрасними пробіотиками для кишечника.
Промитий і підготовлений рис можна залити окропом і через п’ятнадцять хвилин він буде готовим продуктом. Корольова зазначила, що якщо рис не варити, то корисних елементів в ньому залишиться більше.
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Про це пише Ukrhealth.
Відомо, що рис досить корисний продукт, хоча і містить багато вуглеводів. Сортів рису безліч – на прилавках супермаркетів представлена лише частина найпопулярніших з них. Який з сортів рису вибрати і як його правильно приготувати, розповіла дієтологиня Маргарита Корольова.
Як зазначає фахівчиня, у рису є перевага по відношенню до продуктів з борошна-макаронних виробів, хліба та інших. Перш за все, рис це продукт без глютену, в ньому багато мінералів і вітамінів, він прискорює обмін речовин, благотворно впливає на роботу кишечника. Найбільш корисним, вважає Маргарита Корольова, буде рис, первинно оброблений парою: при такій обробці рис ще знаходиться в оболонці, і вся оболонкова складова входить в зерно, збагачуючи його корисними компонентами.
При цьому, як зазначила фахівчиня, неважливо, якого кольору рис – білого, жовтуватого або бурого. Не менш важливо і те, яким чином рис буде приготований. Дієтологиня радить спочатку замочити рис холодною водою. Робити це краще з вечора, щоб як мінімум ніч він знаходився у воді. Після цього його потрібно промити до чистої води. Таким чином з рису видаляються всі коротколанцюгові крохмалі. При цьому довголанцюгові крохмалі залишаються, а вони є прекрасними пробіотиками для кишечника.
Промитий і підготовлений рис можна залити окропом і через п’ятнадцять хвилин він буде готовим продуктом. Корольова зазначила, що якщо рис не варити, то корисних елементів в ньому залишиться більше.
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