вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Білий, коричневий, пропарений: який рис найкорисніший

Білий, коричневий, пропарений: який рис найкорисніший
Дієтолог розповіла, як правильно вибрати рис і приготувати його, щоб отримати максимум користі від цього продукту.

Про це пише Ukrhealth.

Відомо, що рис досить корисний продукт, хоча і містить багато вуглеводів. Сортів рису безліч – на прилавках супермаркетів представлена лише частина найпопулярніших з них. Який з сортів рису вибрати і як його правильно приготувати, розповіла дієтологиня Маргарита Корольова.

Як зазначає фахівчиня, у рису є перевага по відношенню до продуктів з борошна-макаронних виробів, хліба та інших. Перш за все, рис це продукт без глютену, в ньому багато мінералів і вітамінів, він прискорює обмін речовин, благотворно впливає на роботу кишечника. Найбільш корисним, вважає Маргарита Корольова, буде рис, первинно оброблений парою: при такій обробці рис ще знаходиться в оболонці, і вся оболонкова складова входить в зерно, збагачуючи його корисними компонентами.

При цьому, як зазначила фахівчиня, неважливо, якого кольору рис – білого, жовтуватого або бурого. Не менш важливо і те, яким чином рис буде приготований. Дієтологиня радить спочатку замочити рис холодною водою. Робити це краще з вечора, щоб як мінімум ніч він знаходився у воді. Після цього його потрібно промити до чистої води. Таким чином з рису видаляються всі коротколанцюгові крохмалі. При цьому довголанцюгові крохмалі залишаються, а вони є прекрасними пробіотиками для кишечника.

Промитий і підготовлений рис можна залити окропом і через п’ятнадцять хвилин він буде готовим продуктом. Корольова зазначила, що якщо рис не варити, то корисних елементів в ньому залишиться більше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рис, харчування, здоров'я
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Білий, коричневий, пропарений: який рис найкорисніший
Сьогодні, 04:04
Від коронавірусу в Іспанії померли понад 22 тисячі людей
Сьогодні, 03:15
Під варту взяли волинянина, який побив чоловіка металевим прутом
Сьогодні, 02:12
Українки народжуватимуть безкоштовно та у будь-якому пологовому
Сьогодні, 01:02
24 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Розповіли, чому так корисно їсти моркву Розповіли, чому так корисно їсти моркву
19 квітень, 05:15
Єгипетський лікар назвав переваги вживання цибулі Єгипетський лікар назвав переваги вживання цибулі
02 квітень, 05:13
Який мед може бути небезпечним: поради медиків Який мед може бути небезпечним: поради медиків
09 березень, 04:15
Медики назвали каші, які допоможуть схуднути Медики назвали каші, які допоможуть схуднути
03 березень, 05:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Білий, коричневий, пропарений: який рис найкорисніший
Сьогодні, 04:04
 0
Від коронавірусу в Іспанії померли понад 22 тисячі людей
Сьогодні, 03:15
 0
Під варту взяли волинянина, який побив чоловіка металевим прутом
Сьогодні, 02:12
 0
Українки народжуватимуть безкоштовно та у будь-якому пологовому
Сьогодні, 01:02
 0
24 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8