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Долар і євро подешевшали: курс валют у Луцьку на 24 квітня

Долар і євро подешевшали: курс валют у Луцьку на 24 квітня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.15, а продаж – 27.45.

Євро при купівлі становить – 29.15, продажу – 29.50.

Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.370.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.28, продаж – 6,52.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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