Долар і євро подешевшали: курс валют у Луцьку на 24 квітня





Євро при купівлі становить – 29.15, продажу – 29.50.



Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.370.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.28, продаж – 6,52.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 27.15, а продаж – 27.45.Євро при купівлі становить – 29.15, продажу – 29.50.Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.370.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.28, продаж – 6,52.

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