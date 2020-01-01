Долар і євро подешевшали: курс валют у Луцьку на 24 квітня
Сьогодні, 09:07
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.15, а продаж – 27.45.
Євро при купівлі становить – 29.15, продажу – 29.50.
Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.370.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.28, продаж – 6,52.
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Євро при купівлі становить – 29.15, продажу – 29.50.
Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.370.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.28, продаж – 6,52.
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