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В Одесі вночі горів чоловічий монастир. ВІДЕО

В Одесі вночі горів чоловічий монастир. ВІДЕО
В Одесі вночі горів розташований у курортній зоні Свято-Успенський Одеський чоловічий монастир (УПЦ МП).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, о 00:40 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу.

«На момент прибуття рятувальників спостерігалося загоряння відкритим полум'ям окремо розташованої дерев'яної господарської будівлі. Рятувальники локалізували пожежу о 02:45 і ліквідували о 3:41 на площі 480 кв. м», - заявили в главку.

Як наголошується, в результаті пожежі вогнем знищено господарську будівлю, дрова, сіно, лакофарбові матеріали в тарі. Не допущено розповсюдження вогню на сусідні будівлі. Загиблих і постраждалих немає.

До ліквідації пожежі пожежно-рятувальні підрозділи залучалися за підвищеним номером виклику в складі 6 одиниць пожежної техніки. Причина пожежі та збитки встановлюються.

У свою чергу в Одеській єпархії УПЦ заявили, що згоріло господарське приміщення площею 1,5 тис. кв. м, пожежі у ньому передувало ще одне загоряння.

«Свідки заявляють про те, що спочатку невідомий кинув пляшки із запальною сумішшю під монастирські машини Toyota Hiace і «ВАЗ-2107». Займання вдалося одразу загасити силами насельників монастиря за допомогою вогнегасників», - сказано у повідомленні.

Як заявляють в єпархії, в цей же час почалася пожежа в господарському приміщенні. Мешканці монастиря, помітивши це загоряння, оперативно викликали пожежну охорону і через 7 хвилин прибули перші розрахунки рятувальників, які приступили до ліквідації пожежі. Так само на місце події прибула оперативно-слідча група Національної поліції.

Повідомляється, що в процесі ліквідації пожежі, допомагаючи співробітникам ДСНС, зламав ногу архімандрит Володимир (Якименко), якого з місця пригоди забрала швидка допомога. В єпархії наполягають, що на цей час основною версією пожежі у Свято-Успенському Одеському чоловічому монастирі є навмисний підпал.


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Теги: монастир, пожежа, Одеса
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