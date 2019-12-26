В Одесі вночі горів чоловічий монастир. ВІДЕО





Як повідомили



«На момент прибуття рятувальників спостерігалося загоряння відкритим полум'ям окремо розташованої дерев'яної господарської будівлі. Рятувальники локалізували пожежу о 02:45 і ліквідували о 3:41 на площі 480 кв. м», - заявили в главку.



Як наголошується, в результаті пожежі вогнем знищено господарську будівлю, дрова, сіно, лакофарбові матеріали в тарі. Не допущено розповсюдження вогню на сусідні будівлі. Загиблих і постраждалих немає.



До ліквідації пожежі пожежно-рятувальні підрозділи залучалися за підвищеним номером виклику в складі 6 одиниць пожежної техніки. Причина пожежі та збитки встановлюються.



У свою чергу в Одеській єпархії УПЦ заявили, що згоріло господарське приміщення площею 1,5 тис. кв. м, пожежі у ньому передувало ще одне загоряння.



«Свідки заявляють про те, що спочатку невідомий кинув пляшки із запальною сумішшю під монастирські машини Toyota Hiace і «ВАЗ-2107». Займання вдалося одразу загасити силами насельників монастиря за допомогою вогнегасників», - сказано у повідомленні.



Як заявляють в єпархії, в цей же час почалася пожежа в господарському приміщенні. Мешканці монастиря, помітивши це загоряння, оперативно викликали пожежну охорону і через 7 хвилин прибули перші розрахунки рятувальників, які приступили до ліквідації пожежі. Так само на місце події прибула оперативно-слідча група Національної поліції.



Повідомляється, що в процесі ліквідації пожежі, допомагаючи співробітникам ДСНС, зламав ногу архімандрит Володимир (Якименко), якого з місця пригоди забрала швидка допомога. В єпархії наполягають, що на цей час основною версією пожежі у Свято-Успенському Одеському чоловічому монастирі є навмисний підпал.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі вночі горів розташований у курортній зоні Свято-Успенський Одеський чоловічий монастир (УПЦ МП).Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, о 00:40 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу.«На момент прибуття рятувальників спостерігалося загоряння відкритим полум'ям окремо розташованої дерев'яної господарської будівлі. Рятувальники локалізували пожежу о 02:45 і ліквідували о 3:41 на площі 480 кв. м», - заявили в главку.Як наголошується, в результаті пожежі вогнем знищено господарську будівлю, дрова, сіно, лакофарбові матеріали в тарі. Не допущено розповсюдження вогню на сусідні будівлі. Загиблих і постраждалих немає.До ліквідації пожежі пожежно-рятувальні підрозділи залучалися за підвищеним номером виклику в складі 6 одиниць пожежної техніки. Причина пожежі та збитки встановлюються.У свою чергу в Одеській єпархії УПЦ заявили, що згоріло господарське приміщення площею 1,5 тис. кв. м, пожежі у ньому передувало ще одне загоряння.«Свідки заявляють про те, що спочатку невідомий кинув пляшки із запальною сумішшю під монастирські машини Toyota Hiace і «ВАЗ-2107». Займання вдалося одразу загасити силами насельників монастиря за допомогою вогнегасників», - сказано у повідомленні.Як заявляють в єпархії, в цей же час почалася пожежа в господарському приміщенні. Мешканці монастиря, помітивши це загоряння, оперативно викликали пожежну охорону і через 7 хвилин прибули перші розрахунки рятувальників, які приступили до ліквідації пожежі. Так само на місце події прибула оперативно-слідча група Національної поліції.Повідомляється, що в процесі ліквідації пожежі, допомагаючи співробітникам ДСНС, зламав ногу архімандрит Володимир (Якименко), якого з місця пригоди забрала швидка допомога. В єпархії наполягають, що на цей час основною версією пожежі у Свято-Успенському Одеському чоловічому монастирі є навмисний підпал.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію