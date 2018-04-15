«Залучили важку інженерну техніку»: розповіли про ліквідацію лісових пожеж у Україні





Дані опублікували на сторінці



Житомирська область:



Пожежі у лісових масивах Овруцького району локалізували. Сили ДСНС надають допомогу працівникам лісових господарств, щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини у Виступовицькому та Словечанському лісництвах. До гасіння залучили 686 чоловіків та 99 одиниць техніки, з них від ДСНС 81 чоловік особового складу та 20 одиниць техніки.



На території Поясківського лісництва триває гасіння окремих осередків трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини. До гасіння залучили 105 чоловік та 27 одиниць техніки, з них від ДСНС 50 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки, в тому числі 3 літаки, якими вчора здійснили 9 скидів – 72 т води.



Київська область:



У Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділи ДСНС надають допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямували на локалізацію 3 осередків (с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка).



Для облаштування протипожежних розривів залучили важку інженерну техніку ДСНС та додатково 7 шляхопрокладачів ЗСУ. Інженерна техніка створила 863 км мінералізованих смуг. До гасіння залучили 1 тис. 66 чоловік та 253 одиниці техніки, з них від ДСНС 1 тис. 32 чоловіка особового складу та 238 одиниць техніки, у тому числі 2 вертольоти, які 23 квітня здійснили 118 скидів – 236 т води.



Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили оперативну інформацію щодо ліквідації лісових пожеж на території країни станом на 7:00 24 квітня.Дані опублікували на сторінці МВС України у Facebook.Пожежі у лісових масивах Овруцького району локалізували. Сили ДСНС надають допомогу працівникам лісових господарств, щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини у Виступовицькому та Словечанському лісництвах. До гасіння залучили 686 чоловіків та 99 одиниць техніки, з них від ДСНС 81 чоловік особового складу та 20 одиниць техніки.На території Поясківського лісництва триває гасіння окремих осередків трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини. До гасіння залучили 105 чоловік та 27 одиниць техніки, з них від ДСНС 50 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки, в тому числі 3 літаки, якими вчора здійснили 9 скидів – 72 т води.У Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділи ДСНС надають допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямували на локалізацію 3 осередків (с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка).Для облаштування протипожежних розривів залучили важку інженерну техніку ДСНС та додатково 7 шляхопрокладачів ЗСУ. Інженерна техніка створила 863 км мінералізованих смуг. До гасіння залучили 1 тис. 66 чоловік та 253 одиниці техніки, з них від ДСНС 1 тис. 32 чоловіка особового складу та 238 одиниць техніки, у тому числі 2 вертольоти, які 23 квітня здійснили 118 скидів – 236 т води.Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію