вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани бідкаються, що не мають змоги добратися до своїх дач. ВІДЕО

Лучани бідкаються, що не мають змоги добратися до своїх дач. ВІДЕО
Лучани, які мають присадибні ділянки у дачних масивах поблизу обласного центру не мають чим дістатися до своїх городів.

Про це розповів Суспільному голова садівничого товариства Анатолій Бащук.

Нагадаємо, через карантин у Луцьку з 19-го березня припинили рух громадського транспорту.

Так, наприклад, через відсутність маршруток та тролейбусів 76-річний лучанин Ігор Країло щодня на дачу ходить пішки.

"Якщо зранку спортивною ходьбою йти то більше години, а якщо після роботи, то до двох годин. Весна – цілий рік годує. Якщо не зробиш весною, то нічого мати не будеш", - каже пенсіонер.

92-річний Григорій Левицький теж господарює на городі. Він каже, що раніше працював головним агрономом Луцького району.

"Треба разів з чотири працювати після посадки, потім підгорнути разів зо два, а то й зо три. Є робота, головне, щоб не запускати, тоді й легше обробляти. Під час роботи здоровіший, а як пару днів не підеш, то відчутно", - розповідає Григорій Левицький.

Нині на присадибних ділянках працює небагато людей, розповів голова садівничого товариства Анатолій Бащук. Чоловік каже, що через карантин проблема з доїздом.

"Сьогодні популярний транспорт автомобіль і плюс велосипеди. Інші люди телефонують, що вони не мають змоги добратися і не мають можливості виконувати роботи. Але ми нічим не можемо їм допомогти", - резюмує Анатолій Бащук.

Деталі – у відео:


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дачі, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Жителі волинської громади зібрали допомогу для погорільців Житомирщини. ФОТО
Сьогодні, 19:21
Лучани бідкаються, що не мають змоги добратися до своїх дач. ВІДЕО
Сьогодні, 19:02
«Сонячні» хлопці, які працюють у луцькій кав'ярні, мріють повернутись до роботи. ВІДЕО
Сьогодні, 18:40
Розповіли про ситуацію на карантинних контрольно-пропускних пунктах у Нововолинську. ФОТО
Сьогодні, 18:17
Чоловік, якого знайшли мертвим на Теремнівській, – працівник банку
Сьогодні, 17:54
Схожі новини
«Сонячні» хлопці, які працюють у луцькій кав'ярні, мріють повернутись до роботи. ВІДЕО «Сонячні» хлопці, які працюють у луцькій кав'ярні, мріють повернутись до роботи. ВІДЕО
Сьогодні, 18:40
Секс за гроші: викрили лучанина, який тривалий час був сутенером Секс за гроші: викрили лучанина, який тривалий час був сутенером
Сьогодні, 17:51
Частина лучан на декілька днів залишиться без гарячої води Частина лучан на декілька днів залишиться без гарячої води
Сьогодні, 17:39
Лучани за добу 11 разів порушили правила карантину Лучани за добу 11 разів порушили правила карантину
Сьогодні, 16:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Жителі волинської громади зібрали допомогу для погорільців Житомирщини. ФОТО
Сьогодні, 19:21
 0
Лучани бідкаються, що не мають змоги добратися до своїх дач. ВІДЕО
Сьогодні, 19:02
 0
«Сонячні» хлопці, які працюють у луцькій кав'ярні, мріють повернутись до роботи. ВІДЕО
Сьогодні, 18:40
 0
Розповіли про ситуацію на карантинних контрольно-пропускних пунктах у Нововолинську. ФОТО
Сьогодні, 18:17
 0
Чоловік, якого знайшли мертвим на Теремнівській, – працівник банку
Сьогодні, 17:54
 0
Медіа
відео
1/8