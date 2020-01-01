Лучани бідкаються, що не мають змоги добратися до своїх дач. ВІДЕО
Сьогодні, 19:02
Лучани, які мають присадибні ділянки у дачних масивах поблизу обласного центру не мають чим дістатися до своїх городів.
Про це розповів Суспільному голова садівничого товариства Анатолій Бащук.
Нагадаємо, через карантин у Луцьку з 19-го березня припинили рух громадського транспорту.
Так, наприклад, через відсутність маршруток та тролейбусів 76-річний лучанин Ігор Країло щодня на дачу ходить пішки.
"Якщо зранку спортивною ходьбою йти то більше години, а якщо після роботи, то до двох годин. Весна – цілий рік годує. Якщо не зробиш весною, то нічого мати не будеш", - каже пенсіонер.
92-річний Григорій Левицький теж господарює на городі. Він каже, що раніше працював головним агрономом Луцького району.
"Треба разів з чотири працювати після посадки, потім підгорнути разів зо два, а то й зо три. Є робота, головне, щоб не запускати, тоді й легше обробляти. Під час роботи здоровіший, а як пару днів не підеш, то відчутно", - розповідає Григорій Левицький.
Нині на присадибних ділянках працює небагато людей, розповів голова садівничого товариства Анатолій Бащук. Чоловік каже, що через карантин проблема з доїздом.
"Сьогодні популярний транспорт автомобіль і плюс велосипеди. Інші люди телефонують, що вони не мають змоги добратися і не мають можливості виконувати роботи. Але ми нічим не можемо їм допомогти", - резюмує Анатолій Бащук.
Деталі – у відео:
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Про це розповів Суспільному голова садівничого товариства Анатолій Бащук.
Нагадаємо, через карантин у Луцьку з 19-го березня припинили рух громадського транспорту.
Так, наприклад, через відсутність маршруток та тролейбусів 76-річний лучанин Ігор Країло щодня на дачу ходить пішки.
"Якщо зранку спортивною ходьбою йти то більше години, а якщо після роботи, то до двох годин. Весна – цілий рік годує. Якщо не зробиш весною, то нічого мати не будеш", - каже пенсіонер.
92-річний Григорій Левицький теж господарює на городі. Він каже, що раніше працював головним агрономом Луцького району.
"Треба разів з чотири працювати після посадки, потім підгорнути разів зо два, а то й зо три. Є робота, головне, щоб не запускати, тоді й легше обробляти. Під час роботи здоровіший, а як пару днів не підеш, то відчутно", - розповідає Григорій Левицький.
Нині на присадибних ділянках працює небагато людей, розповів голова садівничого товариства Анатолій Бащук. Чоловік каже, що через карантин проблема з доїздом.
"Сьогодні популярний транспорт автомобіль і плюс велосипеди. Інші люди телефонують, що вони не мають змоги добратися і не мають можливості виконувати роботи. Але ми нічим не можемо їм допомогти", - резюмує Анатолій Бащук.
Деталі – у відео:
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