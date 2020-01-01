Лучани бідкаються, що не мають змоги добратися до своїх дач. ВІДЕО





Про це розповів



Нагадаємо, через карантин у Луцьку з 19-го березня припинили рух громадського транспорту.



Так, наприклад, через відсутність маршруток та тролейбусів 76-річний лучанин Ігор Країло щодня на дачу ходить пішки.



"Якщо зранку спортивною ходьбою йти то більше години, а якщо після роботи, то до двох годин. Весна – цілий рік годує. Якщо не зробиш весною, то нічого мати не будеш", - каже пенсіонер.



92-річний Григорій Левицький теж господарює на городі. Він каже, що раніше працював головним агрономом Луцького району.



"Треба разів з чотири працювати після посадки, потім підгорнути разів зо два, а то й зо три. Є робота, головне, щоб не запускати, тоді й легше обробляти. Під час роботи здоровіший, а як пару днів не підеш, то відчутно", - розповідає Григорій Левицький.



Нині на присадибних ділянках працює небагато людей, розповів голова садівничого товариства Анатолій Бащук. Чоловік каже, що через карантин проблема з доїздом.



"Сьогодні популярний транспорт автомобіль і плюс велосипеди. Інші люди телефонують, що вони не мають змоги добратися і не мають можливості виконувати роботи. Але ми нічим не можемо їм допомогти", - резюмує Анатолій Бащук.



Деталі – у відео:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани, які мають присадибні ділянки у дачних масивах поблизу обласного центру не мають чим дістатися до своїх городів.Про це розповів Суспільному голова садівничого товариства Анатолій Бащук.Нагадаємо, через карантин у Луцьку з 19-го березня припинили рух громадського транспорту.Так, наприклад, через відсутність маршруток та тролейбусів 76-річний лучанинщодня на дачу ходить пішки."Якщо зранку спортивною ходьбою йти то більше години, а якщо після роботи, то до двох годин. Весна – цілий рік годує. Якщо не зробиш весною, то нічого мати не будеш", - каже пенсіонер.92-річнийтеж господарює на городі. Він каже, що раніше працював головним агрономом Луцького району."Треба разів з чотири працювати після посадки, потім підгорнути разів зо два, а то й зо три. Є робота, головне, щоб не запускати, тоді й легше обробляти. Під час роботи здоровіший, а як пару днів не підеш, то відчутно", - розповідає Григорій Левицький.Нині на присадибних ділянках працює небагато людей, розповів голова садівничого товариства Анатолій Бащук. Чоловік каже, що через карантин проблема з доїздом."Сьогодні популярний транспорт автомобіль і плюс велосипеди. Інші люди телефонують, що вони не мають змоги добратися і не мають можливості виконувати роботи. Але ми нічим не можемо їм допомогти", - резюмує Анатолій Бащук.Деталі – у відео:

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