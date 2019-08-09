За добу на Волині трапилося 8 пожеж та згоріло 2 сараї
Сьогодні, 11:10
Недбалість у поводженні з вогнем знову призводить до знищення майна громадян та пожеж в екосистемах – минулої доби в на Волині виникло 7 пожеж сухої трави та загорання на торф’янику.
Про це повідомили на сайті управління ДСНС України у Волинській області.
Зокрема, пожежі сухої трави та чагарників на площі 0,5 га виникли в урочищі «Грушка» біля смт Ратне, суха трава горіла у Луцьку на вулицях Мамсурова та Героїв УПА, у селах Тойкут Ковельського району, Будятичі та Низкиничі Іваничівського району, пожежа сухої трави та очерету трапилась у м.Рожище.
Пожежа на торф’янику виникла біля с. Лісово Маневицького району на площі 0,3 га.
Всі випадки пожеж в екосистемах приборкали державні пожежно-рятувальні підрозділи Управління ДСНС області.
Загорання сміття ліквідували на Любомльському міському звалищі побутових відходів.
Пожежі, що трапились через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб, знищили 2 господарські споруди: у м. Луцьку на вулиці Ковельській та на хуторі Личин поблизу с.Седлище Любешівського району.
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Про це повідомили на сайті управління ДСНС України у Волинській області.
Зокрема, пожежі сухої трави та чагарників на площі 0,5 га виникли в урочищі «Грушка» біля смт Ратне, суха трава горіла у Луцьку на вулицях Мамсурова та Героїв УПА, у селах Тойкут Ковельського району, Будятичі та Низкиничі Іваничівського району, пожежа сухої трави та очерету трапилась у м.Рожище.
Пожежа на торф’янику виникла біля с. Лісово Маневицького району на площі 0,3 га.
Всі випадки пожеж в екосистемах приборкали державні пожежно-рятувальні підрозділи Управління ДСНС області.
Загорання сміття ліквідували на Любомльському міському звалищі побутових відходів.
Пожежі, що трапились через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб, знищили 2 господарські споруди: у м. Луцьку на вулиці Ковельській та на хуторі Личин поблизу с.Седлище Любешівського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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