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За добу на Волині трапилося 8 пожеж та згоріло 2 сараї

За добу на Волині трапилося 8 пожеж та згоріло 2 сараї
Недбалість у поводженні з вогнем знову призводить до знищення майна громадян та пожеж в екосистемах – минулої доби в на Волині виникло 7 пожеж сухої трави та загорання на торф’янику.

Про це повідомили на сайті управління ДСНС України у Волинській області.

Зокрема, пожежі сухої трави та чагарників на площі 0,5 га виникли в урочищі «Грушка» біля смт Ратне, суха трава горіла у Луцьку на вулицях Мамсурова та Героїв УПА, у селах Тойкут Ковельського району, Будятичі та Низкиничі Іваничівського району, пожежа сухої трави та очерету трапилась у м.Рожище.

Пожежа на торф’янику виникла біля с. Лісово Маневицького району на площі 0,3 га.

Всі випадки пожеж в екосистемах приборкали державні пожежно-рятувальні підрозділи Управління ДСНС області.

Загорання сміття ліквідували на Любомльському міському звалищі побутових відходів.

Пожежі, що трапились через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб, знищили 2 господарські споруди: у м. Луцьку на вулиці Ковельській та на хуторі Личин поблизу с.Седлище Любешівського району.

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Теги: пожежа, Волинь, ДСНС
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