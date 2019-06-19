У селі на Волині вогонь вщент знищив будинок багатодітної сім'ї

Напередодні Великодня у селі Видерта Камінь-Каширського району згоріло житло багатодітної родини.Дерев’яний будинок сімейство придбало три роки тому, - пише газета Полісся.Житло повністю знищив вогонь. Від дерев’яної споруди залишилась хіба що одна стіна, яку розібрали та вивезли на сміттєзвалище.За словами начальника районного відділу ДСНС, причиною займання стало коротке замикання електромережі.Через втрату помешкання сімейству із шести осіб, четверо із яких — діти, довелося переїхати у будинок своїх батьків.До речі, це вже третя пожежа у Видерті, що трапилась упродовж минулого тижня. Як стверджують рятувальники, попередні дві виникли через зухвалі дії паліїв сухої трави. Зокрема, від вогнища, де розгорався сухостій, полум’я перекинулось на сусідні господарські споруди, що також вигоріли дотла.