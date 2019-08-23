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Колишній лідер збірної України заявив про завершення кар'єри футболіста

Колишній лідер збірної України заявив про завершення кар'єри футболіста
Один із колишніх лідерів збірної України Марко Девіч прийняв рішення завершити кар'єру футболіста і заявив, що не влаштовуватиме прощальний матч.

Про це пише Обозреватель.

"Я думав на цю тему. Скажу відверто: буду закінчувати з футболом, адже контракт із "Сабахом" закінчився. Більше не бачу себе серед професійних футболістів. Що стосується прощального матчу, то хотів би провести його в Харкові, але напевно його не буде. Мабуть, прощальний матч не важливий, адже я багато зробив у футболі", – цитує слова Девіча видання Footballua.tv.

Що стосується майбутнього, то екснападник роздумує над тим, щоб стати футбольним агентом або тренером.

Найбільш пам'ятний момент Девіча в футболці збірної України трапився на Євро-2012, коли його чистий гол у ворота Англії не був зарахований, оскільки арбітр не помітив, що м'яч перетнув лінію воріт.

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Теги: футбол, Марко Девіч
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