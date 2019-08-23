Колишній лідер збірної України заявив про завершення кар'єри футболіста

Марко Девіч прийняв рішення завершити кар'єру футболіста і заявив, що не влаштовуватиме прощальний матч.



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"Я думав на цю тему. Скажу відверто: буду закінчувати з футболом, адже контракт із "Сабахом" закінчився. Більше не бачу себе серед професійних футболістів. Що стосується прощального матчу, то хотів би провести його в Харкові, але напевно його не буде. Мабуть, прощальний матч не важливий, адже я багато зробив у футболі", – цитує слова Девіча видання Footballua.tv.



Що стосується майбутнього, то екснападник роздумує над тим, щоб стати футбольним агентом або тренером.



Найбільш пам'ятний момент Девіча в футболці збірної України трапився на Євро-2012, коли його чистий гол у ворота Англії не був зарахований, оскільки арбітр не помітив, що м'яч перетнув лінію воріт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Один із колишніх лідерів збірної Україниприйняв рішення завершити кар'єру футболіста і заявив, що не влаштовуватиме прощальний матч.Про це пише Обозреватель. "Я думав на цю тему. Скажу відверто: буду закінчувати з футболом, адже контракт із "Сабахом" закінчився. Більше не бачу себе серед професійних футболістів. Що стосується прощального матчу, то хотів би провести його в Харкові, але напевно його не буде. Мабуть, прощальний матч не важливий, адже я багато зробив у футболі", – цитує слова Девіча видання Footballua.tv.Що стосується майбутнього, то екснападник роздумує над тим, щоб стати футбольним агентом або тренером.Найбільш пам'ятний момент Девіча в футболці збірної України трапився на Євро-2012, коли його чистий гол у ворота Англії не був зарахований, оскільки арбітр не помітив, що м'яч перетнув лінію воріт.

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