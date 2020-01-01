вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку горів житловий будинок: діти рятувались у сараї

У Луцьку горів житловий будинок: діти рятувались у сараї
На вулиці Миру у Луцьку горів житловий будинок.

Це сталося у п'ятницю, 24 квітня. Про це Район.Луцьк повідомили очевидці. Інформацію підтвердили й у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Дітям, які мешкали в будинку, вдалося втекти в сарай. На місці працювала поліція та служба ДСНС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську винахідливі водії об'їжджають карантинний пост через вулички. ВІДЕО
Сьогодні, 11:47
«Життя за містом має той фактор, про який люди раніше не задумувались», – Андрій Разумовський*
Сьогодні, 11:45
У Луцьку горів житловий будинок: діти рятувались у сараї
Сьогодні, 11:37
Колишній лідер збірної України заявив про завершення кар'єри футболіста
Сьогодні, 11:22
За добу на Волині трапилося 8 пожеж та згоріло 2 сараї
Сьогодні, 11:10
Схожі новини
У Луцьку на Карпенка-Карого неподалік автосалону – пожежа. ФОТО У Луцьку на Карпенка-Карого неподалік автосалону – пожежа. ФОТО
21 квітень, 15:14
На стоянці біля Волинської ОДА горів автомобіль. ФОТО На стоянці біля Волинської ОДА горів автомобіль. ФОТО
10 квітень, 16:21
У Луцьку вночі згоріли три автомобілі. ФОТО У Луцьку вночі згоріли три автомобілі. ФОТО
09 квітень, 08:42
Поблизу Луцька горить сервісний центр Поблизу Луцька горить сервісний центр
08 квітень, 16:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Нововолинську винахідливі водії об'їжджають карантинний пост через вулички. ВІДЕО
Сьогодні, 11:47
 0
«Життя за містом має той фактор, про який люди раніше не задумувались», – Андрій Разумовський*
Сьогодні, 11:45
 0
У Луцьку горів житловий будинок: діти рятувались у сараї
Сьогодні, 11:37
 0
Колишній лідер збірної України заявив про завершення кар'єри футболіста
Сьогодні, 11:22
 0
За добу на Волині трапилося 8 пожеж та згоріло 2 сараї
Сьогодні, 11:10
 0
Медіа
відео
1/8