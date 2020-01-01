У Луцьку горів житловий будинок: діти рятувались у сараї





Це сталося у п'ятницю, 24 квітня. Про це



Дітям, які мешкали в будинку, вдалося втекти в сарай. На місці працювала поліція та служба ДСНС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Миру у Луцьку горів житловий будинок.Це сталося у п'ятницю, 24 квітня. Про це Район.Луцьк повідомили очевидці. Інформацію підтвердили й у пресслужбі патрульної поліції Волині.Дітям, які мешкали в будинку, вдалося втекти в сарай. На місці працювала поліція та служба ДСНС.

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