У Луцьку горів житловий будинок: діти рятувались у сараї
Сьогодні, 11:37
На вулиці Миру у Луцьку горів житловий будинок.
Це сталося у п'ятницю, 24 квітня. Про це Район.Луцьк повідомили очевидці. Інформацію підтвердили й у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Дітям, які мешкали в будинку, вдалося втекти в сарай. На місці працювала поліція та служба ДСНС.
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Це сталося у п'ятницю, 24 квітня. Про це Район.Луцьк повідомили очевидці. Інформацію підтвердили й у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Дітям, які мешкали в будинку, вдалося втекти в сарай. На місці працювала поліція та служба ДСНС.
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