вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Нововолинську винахідливі водії об'їжджають карантинний пост через вулички. ВІДЕО

У Нововолинську винахідливі водії об'їжджають карантинний пост через вулички. ВІДЕО
Мешканці вулиць Марка Вовчка та Лісної у Нововолинську скаржаться про те, що автомобілі минають контрольно-пропускний пост, що біля "ОККО".

Про це пише "Буг".

Водії об’їжджають встановлений КПП через їх вулиці. Люди зазначають, що автівки “літають”, піднімають пил та створюють шум біля приватних будинків.

Нагадаємо, на виїздах та в’їздах з Нововолинська від 12:00 23-го квітня функціонують контрольно-пропускні пункти. На в’їзді зі сторони Львова та Іванич були черги з кілька десятків автомобілів, така ж ситуація у напрямку виїзду з міста.

Винахідливі водії знайшли вихід із ситуації, як не стояти в заторах.

“Поставили блок пост, а машини об'їжджають через нашу вулицю Марка Вовчка і Лісну. Який сенс того посту, якщо дуже багато автомобілів його минають? Їдуть дуже швидко. Сусіди навіть повідомляли на лінію 102, сказали передадуть на Нововолинськ. Коли мене зупинили, я теж поліцейському сказала, що водії їдуть через нашу вулицю, на що він відповів: працівників не вистачає, щоб поставити їх на в’їзді у вулицю”, – поскаржилася жителька вулиці Марка Вовчка.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: контрольно-пропускні пости, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі одужало 5 хворих на коронавірус мешканців міста
Сьогодні, 12:06
На Донеччині військовий з автомата розстріляв товаришів по службі, – ЗМІ
Сьогодні, 11:58
У Нововолинську винахідливі водії об'їжджають карантинний пост через вулички. ВІДЕО
Сьогодні, 11:47
«Життя за містом має той фактор, про який люди раніше не задумувались», – Андрій Разумовський*
Сьогодні, 11:45
У Луцьку горів житловий будинок: діти рятувались у сараї
Сьогодні, 11:37
Схожі новини
У Нововолинську жінка одужала від коронавірусу У Нововолинську жінка одужала від коронавірусу
Сьогодні, 12:37
Як працюють контрольно-пропускні пункти на в’їздах до Нововолинська. ФОТО. ВІДЕО Як працюють контрольно-пропускні пункти на в’їздах до Нововолинська. ФОТО. ВІДЕО
23 квітень, 18:30
У Нововолинську виявили ще один випадок захворювання на COVID-19 У Нововолинську виявили ще один випадок захворювання на COVID-19
23 квітень, 16:35
«Більше страху, аніж хвороби»: 70-річний волинянин розповів, як лікувався і здолав коронавірус «Більше страху, аніж хвороби»: 70-річний волинянин розповів, як лікувався і здолав коронавірус
23 квітень, 16:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині 10 людей опинилися в лікарнях із коронавірусом, двоє – на штучній вентиляції легень
Сьогодні, 13:15
 0
У Луцьку серед вулиці знайшли тіло чоловіка з перерізаним горлом
Сьогодні, 13:08
 0
Нові захворілі на коронавірус у Ківерцівському районі контактували з поліцейськими із COVID-19
Сьогодні, 13:01
 0
Від коронавірусу помер ще один волинянин
Сьогодні, 12:38
 0
У Нововолинську жінка одужала від коронавірусу
Сьогодні, 12:37
 0
Медіа
відео
1/8