У Нововолинську винахідливі водії об'їжджають карантинний пост через вулички. ВІДЕО





Про це пише



Водії об’їжджають встановлений КПП через їх вулиці. Люди зазначають, що автівки “літають”, піднімають пил та створюють шум біля приватних будинків.



Нагадаємо, на виїздах та в’їздах з Нововолинська від 12:00 23-го квітня функціонують контрольно-пропускні пункти. На в’їзді зі сторони Львова та Іванич були черги з кілька десятків автомобілів, така ж ситуація у напрямку виїзду з міста.



Винахідливі водії знайшли вихід із ситуації, як не стояти в заторах.



“Поставили блок пост, а машини об'їжджають через нашу вулицю Марка Вовчка і Лісну. Який сенс того посту, якщо дуже багато автомобілів його минають? Їдуть дуже швидко. Сусіди навіть повідомляли на лінію 102, сказали передадуть на Нововолинськ. Коли мене зупинили, я теж поліцейському сказала, що водії їдуть через нашу вулицю, на що він відповів: працівників не вистачає, щоб поставити їх на в’їзді у вулицю”, – поскаржилася жителька вулиці Марка Вовчка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці вулиць Марка Вовчка та Лісної у Нововолинську скаржаться про те, що автомобілі минають контрольно-пропускний пост, що біля "ОККО".Про це пише "Буг". Водії об’їжджають встановлений КПП через їх вулиці. Люди зазначають, що автівки “літають”, піднімають пил та створюють шум біля приватних будинків.Нагадаємо, на виїздах та в’їздах з. На в’їзді зі сторони Львова та Іванич були черги з кілька десятків автомобілів, така ж ситуація у напрямку виїзду з міста.Винахідливі водії знайшли вихід із ситуації, як не стояти в заторах.“Поставили блок пост, а машини об'їжджають через нашу вулицю Марка Вовчка і Лісну. Який сенс того посту, якщо дуже багато автомобілів його минають? Їдуть дуже швидко. Сусіди навіть повідомляли на лінію 102, сказали передадуть на Нововолинськ. Коли мене зупинили, я теж поліцейському сказала, що водії їдуть через нашу вулицю, на що він відповів: працівників не вистачає, щоб поставити їх на в’їзді у вулицю”, – поскаржилася жителька вулиці Марка Вовчка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію