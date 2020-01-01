На Донеччині військовий з автомата розстріляв товаришів по службі, – ЗМІ
Сьогодні, 11:58
Поблизу села Богданівка Волноваського району Донецької області військовослужбовець Збройних сил України влаштував стрілянину, в результаті якої загинув один з його товаришів по службі.
Про це УНН стало відомо з власних джерел.
Попередньо відомо, що семеро військових зібралися разом і розпивали спиртне. Що саме стало причиною конфлікту, наразі встановлює слідство, але один з військових схопив службовий автомат АКС-74 та почав стріляти бік інших військовослужбовців.
У результаті один з військових від отриманих поранень помер, ще двох госпіталізували. В одного з постраждалих - кульове поранення стегна, а в іншого - численні вогнепальні поранення.
Правоохоронці розпочали розслідування.
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Про це УНН стало відомо з власних джерел.
Попередньо відомо, що семеро військових зібралися разом і розпивали спиртне. Що саме стало причиною конфлікту, наразі встановлює слідство, але один з військових схопив службовий автомат АКС-74 та почав стріляти бік інших військовослужбовців.
У результаті один з військових від отриманих поранень помер, ще двох госпіталізували. В одного з постраждалих - кульове поранення стегна, а в іншого - численні вогнепальні поранення.
Правоохоронці розпочали розслідування.
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