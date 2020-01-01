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На Донеччині військовий з автомата розстріляв товаришів по службі, – ЗМІ

На Донеччині військовий з автомата розстріляв товаришів по службі, – ЗМІ
Поблизу села Богданівка Волноваського району Донецької області військовослужбовець Збройних сил України влаштував стрілянину, в результаті якої загинув один з його товаришів по службі.

Про це УНН стало відомо з власних джерел.

Попередньо відомо, що семеро військових зібралися разом і розпивали спиртне. Що саме стало причиною конфлікту, наразі встановлює слідство, але один з військових схопив службовий автомат АКС-74 та почав стріляти бік інших військовослужбовців.

У результаті один з військових від отриманих поранень помер, ще двох госпіталізували. В одного з постраждалих - кульове поранення стегна, а в іншого - численні вогнепальні поранення.

Правоохоронці розпочали розслідування.

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Теги: стрілянина, Донбас, військовий
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