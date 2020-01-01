На Донеччині військовий з автомата розстріляв товаришів по службі, – ЗМІ





Про це



Попередньо відомо, що семеро військових зібралися разом і розпивали спиртне. Що саме стало причиною конфлікту, наразі встановлює слідство, але один з військових схопив службовий автомат АКС-74 та почав стріляти бік інших військовослужбовців.



У результаті один з військових від отриманих поранень помер, ще двох госпіталізували. В одного з постраждалих - кульове поранення стегна, а в іншого - численні вогнепальні поранення.



Правоохоронці розпочали розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Богданівка Волноваського району Донецької області військовослужбовець Збройних сил України влаштував стрілянину, в результаті якої загинув один з його товаришів по службі.Про це УНН стало відомо з власних джерел.Попередньо відомо, що семеро військових зібралися разом і розпивали спиртне. Що саме стало причиною конфлікту, наразі встановлює слідство, але один з військових схопив службовий автомат АКС-74 та почав стріляти бік інших військовослужбовців.У результаті один з військових від отриманих поранень помер, ще двох госпіталізували. В одного з постраждалих - кульове поранення стегна, а в іншого - численні вогнепальні поранення.Правоохоронці розпочали розслідування.

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