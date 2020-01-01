У Володимирі одужало 5 хворих на коронавірус мешканців міста
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У КП “Володимир-Волинський ЦПМД” отримали негативні результати тестів, проведених методом полімеразно-ланцюгової реакції на виявлення РНК вірусу COVID-19. Повторне тестування не виявило хвороби у 6 пацієнтів, 5 з яких мешканці міста, ще 1 – району.
Про це повідомила сьогодні, 24 квітня, генеральний директор КП “Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги” Катерина Чубок, - йдеться на офіційному сайті Володимира-Волинського.
Усі жителі міста, які побороли хворобу, перебувають на самоізоляції.
Зазначається, що в телефонному режимі проводиться щоденний 2-разовий моніторинг стану здоров’я усіх мешканців, які перебувають на самоізоляції, лікарями загальної практики – сімейними лікарями.
У КП “Володимир-Волинське ТМО” створили 4 мобільні бригади (1 міська, 3 в районі), до складу яких входить середній медичний працівник і водій. Основна мета бригад – виїзд за місцем проживання пацієнтів для забору зразків біологічного матеріалу.
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Про це повідомила сьогодні, 24 квітня, генеральний директор КП “Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги” Катерина Чубок, - йдеться на офіційному сайті Володимира-Волинського.
Усі жителі міста, які побороли хворобу, перебувають на самоізоляції.
Зазначається, що в телефонному режимі проводиться щоденний 2-разовий моніторинг стану здоров’я усіх мешканців, які перебувають на самоізоляції, лікарями загальної практики – сімейними лікарями.
У КП “Володимир-Волинське ТМО” створили 4 мобільні бригади (1 міська, 3 в районі), до складу яких входить середній медичний працівник і водій. Основна мета бригад – виїзд за місцем проживання пацієнтів для забору зразків біологічного матеріалу.
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