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У місті на Волині хочуть зменшити ціни на тепло та гарячу воду

У місті на Волині хочуть зменшити ціни на тепло та гарячу воду
ПТМ «Ковельтепло» планує зменшити тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, на послуги з постачання теплової енергії та з постачання гарячої води для потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів.

Повідомлення розмістили на сайті підприємства, інформує пресслужба мерії Ковеля.

Обгрунтування причин зміни тарифів:
1.Тарифи для ПТМ «Ковельтепло» затверджувалися у 2017 році. У 2018 році проводилося коригування тарифів в зв’язку із зростанням вартості природного газу
2.Зменшення обсягів реалізації теплової енергії споживачам на 20,1 %.
3.Зниження ціни на постачання природного газу до 3520,16 грн. за 1000 куб. м. без ПДВ, в тарифах врахована – 6235,51 грн. за 1000 куб. м. без ПДВ, зменшення 43,5 %.
4.Ріст вартості розподілу природного газу до 1100,0 грн. за 1000 куб. м. без ПДВ, в тарифах врахована – 732,70 грн. за 1000 куб. м. без ПДВ, ріст 150,1 %.
5.Збільшення розміру мінімальної заробітної плати до 4723 грн., в тарифах врахована – 3200 грн., ріст 147,6 %.
6.Врахування витрат на амортизацію в діючих тарифах на рівні 2017 року.
7.Ріст вартості холодної води до 8,54 грн./куб.м без ПДВ, в тарифах врахована – 6,29 грн./куб.м без ПДВ, ріст 135,8 %.
8.Ріст ціни електроенергії до 2,43048 грн./кВт без ПДВ, в тарифах врахована – 1,92067 грн./кВт без ПДВ, ріст 126,5 %.

Зауваження та пропозиції щодо нових тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і з постачання гарячої води для потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів приймаються протягом 7 календарних днів з дня публікації повідомлення.

Планові тарифи на постачання теплової енергії та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води складають:
У місті на Волині хочуть зменшити ціни на тепло та гарячу воду

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Теги: Ковель, зменшення цін, тепло, гаряча вода
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