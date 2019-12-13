У місті на Волині хочуть зменшити ціни на тепло та гарячу воду





Повідомлення розмістили на сайті підприємства,



Обгрунтування причин зміни тарифів:

1.Тарифи для ПТМ «Ковельтепло» затверджувалися у 2017 році. У 2018 році проводилося коригування тарифів в зв’язку із зростанням вартості природного газу

2.Зменшення обсягів реалізації теплової енергії споживачам на 20,1 %.

3.Зниження ціни на постачання природного газу до 3520,16 грн. за 1000 куб. м. без ПДВ, в тарифах врахована – 6235,51 грн. за 1000 куб. м. без ПДВ, зменшення 43,5 %.

4.Ріст вартості розподілу природного газу до 1100,0 грн. за 1000 куб. м. без ПДВ, в тарифах врахована – 732,70 грн. за 1000 куб. м. без ПДВ, ріст 150,1 %.

5.Збільшення розміру мінімальної заробітної плати до 4723 грн., в тарифах врахована – 3200 грн., ріст 147,6 %.

6.Врахування витрат на амортизацію в діючих тарифах на рівні 2017 року.

7.Ріст вартості холодної води до 8,54 грн./куб.м без ПДВ, в тарифах врахована – 6,29 грн./куб.м без ПДВ, ріст 135,8 %.

8.Ріст ціни електроенергії до 2,43048 грн./кВт без ПДВ, в тарифах врахована – 1,92067 грн./кВт без ПДВ, ріст 126,5 %.



Зауваження та пропозиції щодо нових тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і з постачання гарячої води для потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів приймаються протягом 7 календарних днів з дня публікації повідомлення.



Планові тарифи на постачання теплової енергії та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води складають:



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