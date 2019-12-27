На Рівненщині 18-річний хлопець зарізав співмешканця матері. ФОТО





Смерть 51-річного чоловіка із тілесними ушкодження констатували медики швидкої вчора, 23 квітня, близько 19 години у селі Шостаків, -



Поліцейські попередньо встановили, що ножове поранення в область грудної клітки та шиї загиблому наніс 18-річний син його співмешканки. Як з’ясувалось, хлопець приїхав у село Шостаків Рівненського району до матері та її співмешканця погостювати. Вчора, коли 38-річна жінка пішла відпочити у кімнату, чоловіки теж залишалися у будинку.



За деякий час вона почула шум, а коли вийшла — біля вхідних дверей побачила закривавленого співмешканця. Тілесні ушкодження виявилися несумісними із життям — чоловік помер.



За фактом умисного вбивства слідчі Рівненського районного відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Молодик затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.



У рамках кримінального провадження слідчі вирішують питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Усі обставини події встановлюють.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівненському районі поліцейські затримали 18-річного рівнянина за умисне вбивство.Смерть 51-річного чоловіка із тілесними ушкодження констатували медики швидкої вчора, 23 квітня, близько 19 години у селі Шостаків, - повідомляє Нацполіція у Рівненській області.Поліцейські попередньо встановили, що ножове поранення в область грудної клітки та шиї загиблому наніс 18-річний син його співмешканки. Як з’ясувалось, хлопець приїхав у село Шостаків Рівненського району до матері та її співмешканця погостювати. Вчора, коли 38-річна жінка пішла відпочити у кімнату, чоловіки теж залишалися у будинку.За деякий час вона почула шум, а коли вийшла — біля вхідних дверей побачила закривавленого співмешканця. Тілесні ушкодження виявилися несумісними із життям — чоловік помер.За фактом умисного вбивства слідчі Рівненського районного відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Молодик затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.У рамках кримінального провадження слідчі вирішують питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Усі обставини події встановлюють.

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