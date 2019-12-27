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На Рівненщині 18-річний хлопець зарізав співмешканця матері. ФОТО

На Рівненщині 18-річний хлопець зарізав співмешканця матері. ФОТО
У Рівненському районі поліцейські затримали 18-річного рівнянина за умисне вбивство.

Смерть 51-річного чоловіка із тілесними ушкодження констатували медики швидкої вчора, 23 квітня, близько 19 години у селі Шостаків, - повідомляє Нацполіція у Рівненській області.

Поліцейські попередньо встановили, що ножове поранення в область грудної клітки та шиї загиблому наніс 18-річний син його співмешканки. Як з’ясувалось, хлопець приїхав у село Шостаків Рівненського району до матері та її співмешканця погостювати. Вчора, коли 38-річна жінка пішла відпочити у кімнату, чоловіки теж залишалися у будинку.

За деякий час вона почула шум, а коли вийшла — біля вхідних дверей побачила закривавленого співмешканця. Тілесні ушкодження виявилися несумісними із життям — чоловік помер.

За фактом умисного вбивства слідчі Рівненського районного відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Молодик затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

У рамках кримінального провадження слідчі вирішують питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Усі обставини події встановлюють.

На Рівненщині 18-річний хлопець зарізав співмешканця матері. ФОТО
На Рівненщині 18-річний хлопець зарізав співмешканця матері. ФОТО
На Рівненщині 18-річний хлопець зарізав співмешканця матері. ФОТО

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Теги: Рівненщина, вбивство, хлопець
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