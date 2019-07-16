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В Україну завтра, 25 квітня, прийде циклон з дощами та грозами

В Україну завтра, 25 квітня, прийде циклон з дощами та грозами
В Україну 25 квітня завітає циклон, який принесе дощі з грозами у більшість областей.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

За її словами, циклон та фронти активізують рух повітряних мас, внаслідок цих процесів пориви вітру можуть бути завтра сильними.
Напрямок вітру очікується південно-західним, а ось у західних областях України він буде північно-західним.

Температура повітря вдень у суботу очікується високою, +15+22 градуси. А от західна частина України опиниться в тилу холодного фронту, тому тут буде +11+14 градусів.


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Теги: циклон, дощі, грози, синоптик
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