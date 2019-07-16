В Україну завтра, 25 квітня, прийде циклон з дощами та грозами

В Україну 25 квітня завітає циклон, який принесе дощі з грозами у більшість областей.Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикЗа її словами, циклон та фронти активізують рух повітряних мас, внаслідок цих процесів пориви вітру можуть бути завтра сильними.Напрямок вітру очікується південно-західним, а ось у західних областях України він буде північно-західним.Температура повітря вдень у суботу очікується високою, +15+22 градуси. А от західна частина України опиниться в тилу холодного фронту, тому тут буде +11+14 градусів.