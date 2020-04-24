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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Нововолинську жінка одужала від коронавірусу

У Нововолинську жінка одужала від коронавірусу
У Нововолинську від коронавірусної хвороби одужала місцева жителька. Це підтвердили результати ПЛР тестування, які сьогодні надійшли до Нововолинська.

Про це йдеться на сайті Нововолинської міськради.

Як повідомила головний лікар Нововолинського центру ПМСД Ольга Попіка, пацієнтка перебувала на амбулаторному лікуванні. Цього тижня їй двічі брали забір матеріалу на дослідження коронавірусної інфекції. Лабораторне діагностування методом полімеразної ланцюгової реакції двічі дало від’ємний результат. А це значить, що пацієнтка повністю одужала.

Станом 12.00 год. 24 квітня у Нововолинську зареєстрували 38 випадків захворювань на Covid-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Один з них летальний. І вже троє людей одужали від цієї хвороби.

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Теги: Нововолинськ, коронавірус, одужання
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