У Нововолинську жінка одужала від коронавірусу





Про це



Як повідомила головний лікар Нововолинського центру ПМСД Ольга Попіка, пацієнтка перебувала на амбулаторному лікуванні. Цього тижня їй двічі брали забір матеріалу на дослідження коронавірусної інфекції. Лабораторне діагностування методом полімеразної ланцюгової реакції двічі дало від’ємний результат. А це значить, що пацієнтка повністю одужала.



Станом 12.00 год. 24 квітня у Нововолинську зареєстрували 38 випадків захворювань на Covid-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Один з них летальний. І вже троє людей одужали від цієї хвороби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську від коронавірусної хвороби одужала місцева жителька. Це підтвердили результати ПЛР тестування, які сьогодні надійшли до Нововолинська.Про це йдеться на сайті Нововолинської міськради.Як повідомила головний лікар Нововолинського центру ПМСД, пацієнтка перебувала на амбулаторному лікуванні. Цього тижня їй двічі брали забір матеріалу на дослідження коронавірусної інфекції. Лабораторне діагностування методом полімеразної ланцюгової реакції двічі дало від’ємний результат. А це значить, що пацієнтка повністю одужала.Станом 12.00 год. 24 квітня у Нововолинську зареєстрували 38 випадків захворювань на Covid-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Один з них летальний. І вже троє людей одужали від цієї хвороби.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію