вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Судили волинянина, який автівкою збив велосипедиста

Судили волинянина, який автівкою збив велосипедиста
Судили водія, який у Рожищі збив велосипедиста.

Слухання справи відбулось 15 квітня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.

Обвинувачений 12 березня о 9:30 на вулиці Коте Шилокадзе, керуючи авто Audi A6, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та зіткнувся з велосипедистом, який рухався в попутному напрямку та здійснював маневр повороту ліворуч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, аварія, велосипедист
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судили волинянина, який автівкою збив велосипедиста
Сьогодні, 20:46
Волинь через карантин втратить половину надходжень до бюджету
Сьогодні, 20:21
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 25 квітня
Сьогодні, 20:00
Держава не мала би так робити з медиками, – волинські лікарі про відсутність доплат
Сьогодні, 19:45
Друга смерть від коронавірусу у Нововолинську: рідні померлого чоловіка звинувачують медиків у халатності
Сьогодні, 19:32
Схожі новини
Засудили волинянина, який спричинив аварію та втік Засудили волинянина, який спричинив аварію та втік
19 квітень, 22:21
Засудили волинянина, який скоїв смертельну аварію Засудили волинянина, який скоїв смертельну аварію
03 квітень, 21:15
10 років тюрми дали волинянину, який збив на смерть велосипедиста 10 років тюрми дали волинянину, який збив на смерть велосипедиста
31 березень, 15:55
Водій, який «під мухою» на смерть збив пішохода в Луцьку, відбувся умовним Водій, який «під мухою» на смерть збив пішохода в Луцьку, відбувся умовним
28 березень, 16:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судили волинянина, який автівкою збив велосипедиста
Сьогодні, 20:46
 0
Волинь через карантин втратить половину надходжень до бюджету
Сьогодні, 20:21
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 25 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
Держава не мала би так робити з медиками, – волинські лікарі про відсутність доплат
Сьогодні, 19:45
 0
Друга смерть від коронавірусу у Нововолинську: рідні померлого чоловіка звинувачують медиків у халатності
Сьогодні, 19:32
 0
Медіа
відео
1/8