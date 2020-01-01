Судили волинянина, який автівкою збив велосипедиста





Слухання справи відбулось 15 квітня. Про це йдеться у постанові суду, - пише



Обвинувачений 12 березня о 9:30 на вулиці Коте Шилокадзе, керуючи авто Audi A6, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та зіткнувся з велосипедистом, який рухався в попутному напрямку та здійснював маневр повороту ліворуч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили водія, який у Рожищі збив велосипедиста.Слухання справи відбулось 15 квітня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище. Обвинувачений 12 березня о 9:30 на вулиці Коте Шилокадзе, керуючи авто Audi A6, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та зіткнувся з велосипедистом, який рухався в попутному напрямку та здійснював маневр повороту ліворуч.

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