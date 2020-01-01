Судили волинянина, який автівкою збив велосипедиста
Сьогодні, 20:46
Судили водія, який у Рожищі збив велосипедиста.
Слухання справи відбулось 15 квітня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.
Обвинувачений 12 березня о 9:30 на вулиці Коте Шилокадзе, керуючи авто Audi A6, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та зіткнувся з велосипедистом, який рухався в попутному напрямку та здійснював маневр повороту ліворуч.
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Слухання справи відбулось 15 квітня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.
Обвинувачений 12 березня о 9:30 на вулиці Коте Шилокадзе, керуючи авто Audi A6, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та зіткнувся з велосипедистом, який рухався в попутному напрямку та здійснював маневр повороту ліворуч.
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