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У Ковелі поліцейські затримали дві вантажівки з піском

У Ковелі поліцейські затримали дві вантажівки з піском
У Ковелі поліцейські затримали дві вантажівки за перевезення піску без належних документів.

Так, 23 квітня, патрульні поліцейські на вулиці Кияна зупинили вантажний автомобіль Volvo FM12, що перевозив піщану суміш, - пише ГУНП у Волинській області.

У документах, які пред’явив 32-річний водій, поліцейські виявили розбіжності із транспортованим вантажем.

Цього ж дня, працівники патрульної поліції по вулиці Волі у Ковелі з аналогічним вантажем зупинили автомобіль «ДАФ». Під час перевірки документів у товарно-транспортній накладній поліцейські виявили виправлення та розбіжності з вантажем.

Обидва факти правоохоронці задокументували. Автомобілі вилучили та помістили на арештмайданчик.

Триває досудове розслідування, розпочате за частиною 1 статті 239-1 (Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3,4 до 8,5 тис. грн., обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.




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Теги: Ковель, вантажівка, пісок
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