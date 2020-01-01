вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині 10 людей опинилися в лікарнях із коронавірусом, двоє – на штучній вентиляції легень

На Волині 10 людей опинилися в лікарнях із коронавірусом, двоє – на штучній вентиляції легень
Повідомили про ситуацію із COVID-19 на території Волині станом на 24 квітня.

Про це йшлося у п’ятницю, 24 квітня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що станом на 24 квітня на Волині зареєстрували 203 випадки коронавірусу. За добу виявили 15 нових хворих на COVID-19. Найбільшими осередками інфекції залишаються Луцьк, Нововолинськ та Старовижівський район.

Одужали від інфекції 26 волинян. Станом на 25 квітня в області померли 5 людей із COVID-19.

10 осіб із коронавірусом знаходяться у медзакладах області, двоє – на штучній вентиляції легень (м.Нововолинськ).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, статистика, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Від коронавірусу помер ще один волинянин
Сьогодні, 12:38
У Нововолинську жінка одужала від коронавірусу
Сьогодні, 12:37
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 24 квітня
Сьогодні, 10:05
В Україні зафіксували 7647 випадків коронавірусу, на Волині – 203
Сьогодні, 09:22
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині 10 людей опинилися в лікарнях із коронавірусом, двоє – на штучній вентиляції легень
Сьогодні, 13:15
У Луцьку серед вулиці знайшли тіло чоловіка з перерізаним горлом
Сьогодні, 13:08
Нові захворілі на коронавірус у Ківерцівському районі контактували з поліцейськими із COVID-19
Сьогодні, 13:01
Від коронавірусу помер ще один волинянин
Сьогодні, 12:38
У Нововолинську жінка одужала від коронавірусу
Сьогодні, 12:37
Схожі новини
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 24 квітня Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 24 квітня
Сьогодні, 10:05
Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на 19 квітня Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на 19 квітня
19 квітень, 09:47
В Україні – 5106 випадків коронавірусу, 134 з них – на Волині В Україні – 5106 випадків коронавірусу, 134 з них – на Волині
18 квітень, 09:41
На Волині – 13 нових випадків COVID-19: де виявили хворих На Волині – 13 нових випадків COVID-19: де виявили хворих
17 квітень, 10:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині 10 людей опинилися в лікарнях із коронавірусом, двоє – на штучній вентиляції легень
Сьогодні, 13:15
 0
У Луцьку серед вулиці знайшли тіло чоловіка з перерізаним горлом
Сьогодні, 13:08
 0
Нові захворілі на коронавірус у Ківерцівському районі контактували з поліцейськими із COVID-19
Сьогодні, 13:01
 0
Від коронавірусу помер ще один волинянин
Сьогодні, 12:38
 0
У Нововолинську жінка одужала від коронавірусу
Сьогодні, 12:37
 0
Медіа
відео
1/8