На Волині 10 людей опинилися в лікарнях із коронавірусом, двоє – на штучній вентиляції легень
Сьогодні, 13:15
Повідомили про ситуацію із COVID-19 на території Волині станом на 24 квітня.
Про це йшлося у п’ятницю, 24 квітня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що станом на 24 квітня на Волині зареєстрували 203 випадки коронавірусу. За добу виявили 15 нових хворих на COVID-19. Найбільшими осередками інфекції залишаються Луцьк, Нововолинськ та Старовижівський район.
Одужали від інфекції 26 волинян. Станом на 25 квітня в області померли 5 людей із COVID-19.
10 осіб із коронавірусом знаходяться у медзакладах області, двоє – на штучній вентиляції легень (м.Нововолинськ).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у п’ятницю, 24 квітня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що станом на 24 квітня на Волині зареєстрували 203 випадки коронавірусу. За добу виявили 15 нових хворих на COVID-19. Найбільшими осередками інфекції залишаються Луцьк, Нововолинськ та Старовижівський район.
Одужали від інфекції 26 волинян. Станом на 25 квітня в області померли 5 людей із COVID-19.
10 осіб із коронавірусом знаходяться у медзакладах області, двоє – на штучній вентиляції легень (м.Нововолинськ).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Останні новини
На Волині 10 людей опинилися в лікарнях із коронавірусом, двоє – на штучній вентиляції легень
Сьогодні, 13:15
У Луцьку серед вулиці знайшли тіло чоловіка з перерізаним горлом
Сьогодні, 13:08
Нові захворілі на коронавірус у Ківерцівському районі контактували з поліцейськими із COVID-19
Сьогодні, 13:01