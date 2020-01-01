На Волині двоє хворих на коронавірус перебувають на штучній вентиляції легень

Повідомили про ситуацію із COVID-19 на території Волині станом на 24 квітня.Про це йшлося у п’ятницю, 24 квітня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови Волинської ОДАрозповіла, що станом на 24 квітня на ВолиніЗа добу виявили 15 нових хворих на COVID-19. Найбільшими осередками інфекції залишаються Луцьк, Нововолинськ та Старовижівський район.Одужали від інфекції 26 волинян. Станом на 25 квітня в областііз COVID-19.Двоє хворих на коронавірус перебувають на штучній вентиляції легень (м.Нововолинськ).