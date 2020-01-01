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Компанія «Волиньтабак» передала тисячу високоякісних спецкостюмів і масок лікарням Луцька*

Компанія «Волиньтабак» передала тисячу високоякісних спецкостюмів і масок лікарням Луцька*
Підприємство «ВОЛИНЬТАБАК» разом із Благодійним Фондом Свої передали 1000 захисних костюмів та масок для двох волинських лікарень, що «на передовій» боротьби із COVID-19.

Порівну (по 500 штук) імпортних високоякісних засобів індивідуального захисту отримали Волинська обласна інфекційна лікарня та Волинська обласна клінічна лікарня у четвер, 23 квітня.

Пакунки із костюмами віддали особисто в руки головним лікарям медзакладів – очільнику «інфекційки» Руслану Морочковському та керівнику обласної лікарні Олександру Дударю. Лікарі неодноразово наголошували на необхідності такої допомоги, адже саме костюми є тим розхідним матеріалом, запаси якого постійно потрібно поновлювати.

Компанія «Волиньтабак» передала тисячу високоякісних спецкостюмів і масок лікарням Луцька*


Якісні засоби індивідуального захисту – запорука безпеки та здоров’я людей, які рятують життя сотням хворих на COVID-19 та забезпечують безпеку людям із підозрою на недугу, тож ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» подбало, аби волинські медики отримали найкращі костюми.

Усі вони мають необхідні сертифікати відповідності міжнародному стандарту EN 14126 «Одяг захисний. Захист від інфекційних агентів». У такій «уніформі» лікарі можуть почуватися безпечно і бути впевненими, що їхнє життя – під надійною протекцією.

Варто зазначити, що компанія активно підтримує заходи, запроваджені Кабміном задля запобігання поширенню на території України коронавірусу, тож нещодавно заявила про намір змінити напрям своєї діяльності у зв’язку з ситуацією, що склалася. Планують продавати у кіосках, яких є більше 250-ти на території шести областей України, товари першої необхідності.

Компанія «Волиньтабак» передала тисячу високоякісних спецкостюмів і масок лікарням Луцька*


Засновник ТОВ «Волиньтабак» Сергій Чайка особисто вирішив передати костюми медикам Волині, адже переконує, що лише дбаючи про себе та своїх рідних, допомагаючи один одному, ми зможемо подолати всі труднощі і стати сильнішими.

«У цей непростий час ми жодної хвилини не вагалися і вирішили спрямувати кошти та наші зусилля на допомогу медичним закладам Луцька, які потребують цих засобів індивідуального захисту. Ми передали захисні костюми та маски для медиків двох лікарень, які першими стикаються із хворими на коронавірус і де така волонтерська допомога – необхідна найперше. Ми повинні дбати про себе і рідних, лише так реально здолати труднощі і разом пережити цей непростий період», – каже Сергій Чайка.

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Теги: Волиньтабак, релама, лікарі, коронавірус, костюми, допомога
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