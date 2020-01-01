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Заступниця голови Волинської ОДА розповіла, як дітям навчатися дистанційно без інтернету

Заступниця голови Волинської ОДА розповіла, як дітям навчатися дистанційно без інтернету
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак на прикладі власної сім’ї розповіла, як діти можуть навчатися дистанційно без інтернету.

Про це йшлося у п’ятницю, 24 квітня, під час брифінгу в ОДА.

Під час брифінгу у посадовиці поцікавилися, чи моніторили як в області організували та проводять дистанційне навчання, особливо у сільській місцевості.

Натомість Тетяна Щербак розповіла про ситуацію на прикладі своєї родини. Так, її дитина на сьогодні знаходиться у сільській місцевості на карантині, звично вона вчиться у школі на Київщині.

«Досить добре у нього організована робота дистанційного навчання, зважаючи на те, що немає інтернету. Вчителька на телефон фотографує завдання з книжки, надсилає мені, я перекидаю дитині, дитина робить у зошиті, фотографує, відправляє мені назад, а я потім вчительці», - сказала заступниця голови ОДА.

За її словами, відсутність інтернету – не перепона для тих, хто хоче навчатися.

«Але загалом у Волинській області, та й не тільки у Волинській, дистанційне навчання організоване добре. Багато хто вчиться у Classroom і на платформі Joom», - додала Щербак.

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Теги: Тетяна Щербак, дистанційне навчання, інтернет
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