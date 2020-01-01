Заступниця голови Волинської ОДА розповіла, як дітям навчатися дистанційно без інтернету

Заступниця голови Волинської ОДАна прикладі власної сім’ї розповіла, як діти можуть навчатися дистанційно без інтернету.Про це йшлося у п’ятницю, 24 квітня, під час брифінгу в ОДА.Під час брифінгу у посадовиці поцікавилися, чи моніторили як в області організували та проводять дистанційне навчання, особливо у сільській місцевості.Натомість Тетяна Щербак розповіла про ситуацію на прикладі своєї родини. Так, її дитина на сьогодні знаходиться у сільській місцевості на карантині, звично вона вчиться у школі на Київщині.«Досить добре у нього організована робота дистанційного навчання, зважаючи на те, що немає інтернету. Вчителька на телефон фотографує завдання з книжки, надсилає мені, я перекидаю дитині, дитина робить у зошиті, фотографує, відправляє мені назад, а я потім вчительці», - сказала заступниця голови ОДА.За її словами, відсутність інтернету – не перепона для тих, хто хоче навчатися.«Але загалом у Волинській області, та й не тільки у Волинській, дистанційне навчання організоване добре. Багато хто вчиться у Classroom і на платформі Joom», - додала Щербак.