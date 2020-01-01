Волинь поки не отримала обіцяних коштів на надбавки медикам

У Волинську область поки не надійшла субвенція з держбюджету на надбавки медикам, що працюють з хворими на коронавірусну інфекцію.Про це йшлося у п’ятницю, 24 квітня, під час брифінгу в ОДА.За словами заступниці голови Волинської ОДА, нещодавно ухвалили бюджет, учора ж область отримала порядок розподілу резервного фонду, що складає 65 мільярдів.«Яка сума надійде на Волинь – поки невідомо. Але силами місцевих бюджетів деякі медики отримали підвищені зарплати», - зауважила посадовиця.