Волинь поки не отримала обіцяних коштів на надбавки медикам
Сьогодні, 13:36
У Волинську область поки не надійшла субвенція з держбюджету на надбавки медикам, що працюють з хворими на коронавірусну інфекцію.
Про це йшлося у п’ятницю, 24 квітня, під час брифінгу в ОДА.
За словами заступниці голови Волинської ОДА Тетяни Щербак, нещодавно ухвалили бюджет, учора ж область отримала порядок розподілу резервного фонду, що складає 65 мільярдів.
«Яка сума надійде на Волинь – поки невідомо. Але силами місцевих бюджетів деякі медики отримали підвищені зарплати», - зауважила посадовиця.
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Про це йшлося у п’ятницю, 24 квітня, під час брифінгу в ОДА.
За словами заступниці голови Волинської ОДА Тетяни Щербак, нещодавно ухвалили бюджет, учора ж область отримала порядок розподілу резервного фонду, що складає 65 мільярдів.
«Яка сума надійде на Волинь – поки невідомо. Але силами місцевих бюджетів деякі медики отримали підвищені зарплати», - зауважила посадовиця.
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Коментарі 1
Грошей нема ,та ви тримайтесь .
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