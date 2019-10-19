Якою буде погода в Луцьку у неділю, 26 квітня
Сьогодні, 19:00
Безхмарним небо буде лише вранці - день та вечір у Луцьку очікуються похмурими. Без опадів.
Температура повітря вдень підніметься до 13 градусів тепла, увечері опуститься до 9 тепла.
Вітер - північно-західний, 2.8-5,5 метра за секунду.
Наші пращури спостерігали за виділенням березового соку 26 квітня: якщо у берези було багато соку, вважалось, що літо буде дощовим. У цей час з'являються перші весняні квіти (при теплій весні з'являються раніше), зеленіє малина.
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Температура повітря вдень підніметься до 13 градусів тепла, увечері опуститься до 9 тепла.
Вітер - північно-західний, 2.8-5,5 метра за секунду.
Наші пращури спостерігали за виділенням березового соку 26 квітня: якщо у берези було багато соку, вважалось, що літо буде дощовим. У цей час з'являються перші весняні квіти (при теплій весні з'являються раніше), зеленіє малина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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