Якою буде погода в Луцьку у неділю, 26 квітня

Безхмарним небо буде лише вранці - день та вечір у Луцьку очікуються похмурими. Без опадів.Температура повітря вдень підніметься до 13 градусів тепла, увечері опуститься до 9 тепла.Вітер - північно-західний, 2.8-5,5 метра за секунду.Наші пращури спостерігали за виділенням березового соку 26 квітня: якщо у берези було багато соку, вважалось, що літо буде дощовим. У цей час з'являються перші весняні квіти (при теплій весні з'являються раніше), зеленіє малина.