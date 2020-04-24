У Луцьку на Ковельській вночі горів будинок





Про це повідомив журналістам



Зі слів свідка, ймовірно, горів хлів.



Відтак, близько 3-ї години ночі до пожежної частини надійшов виклик про пожежу на вулиці Ковельська.



Рятувальники прибули на місце інциденту та виявили загоряння.



Як відомо, вогонь набрав чималої потужності, утім, локалізувати місце загоряння вдалося дуже швидко.



Зі слів рятувальників, пожежа у господарській споруді трапилась через необережне поводження з вогнем.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Ковельській у ніч на 24 квітня сталася пожежа.Про це повідомив журналістам “Волиньinfa” очевидець події.Зі слів свідка, ймовірно, горів хлів.Відтак, близько 3-ї години ночі до пожежної частини надійшов виклик про пожежу на вулиці Ковельська.Рятувальники прибули на місце інциденту та виявили загоряння.Як відомо, вогонь набрав чималої потужності, утім, локалізувати місце загоряння вдалося дуже швидко.Зі слів рятувальників, пожежа у господарській споруді трапилась через необережне поводження з вогнем.

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