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У Луцьку на Ковельській вночі горів будинок

У Луцьку на Ковельській вночі горів будинок
У Луцьку на вулиці Ковельській у ніч на 24 квітня сталася пожежа.

Про це повідомив журналістам “Волиньinfa” очевидець події.

Зі слів свідка, ймовірно, горів хлів.

Відтак, близько 3-ї години ночі до пожежної частини надійшов виклик про пожежу на вулиці Ковельська.

Рятувальники прибули на місце інциденту та виявили загоряння.

Як відомо, вогонь набрав чималої потужності, утім, локалізувати місце загоряння вдалося дуже швидко.

Зі слів рятувальників, пожежа у господарській споруді трапилась через необережне поводження з вогнем.




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Теги: Луцьк, пожежа, господарська споруда
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