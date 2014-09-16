Не зміг пояснити походження вантажу: на Волині затримали партію нелегального тютюну. ВІДЕО





Про це повідомили на



Автомобіль «Сітроєн» зупинила у місті Ковель спільна група прикордонників зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань та патрульної поліції. Водій транспортного засобу, громадяни України, перевозив 6 ящиків (3000 пачок) сигарет. На пачках з тютюновими виробами були білоруські акцизні марки. Звідки взялися сигарети водій відповісти не зміг.



Зазначають, що згідно з вимогами статті 226 Податкового Кодексу України за зберігання чи транспортування тютюнових виробів без українських марок акцизного збору, передбачений штраф у розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та конфіскація товару.



Варто зазначити, що перевірка автомобіля з сигаретами не випадковість, а реалізація оперативної інформації офіцерів Луцького прикордонного загону. Заходи проходили у рамках кримінального провадження розпочатого за статтями 199 та 204 Кримінального Кодексу України (підробку акцизних марок та незаконні операції з підакцизними товарами). Кримінальне провадження розпочали також за повідомленням прикордонників і проводиться під процесуальним керівництвом Ковельської місцевої прокуратури.







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