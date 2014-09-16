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Не зміг пояснити походження вантажу: на Волині затримали партію нелегального тютюну. ВІДЕО

Не зміг пояснити походження вантажу: на Волині затримали партію нелегального тютюну. ВІДЕО
Правоохоронці зупинили автомобіль, завантажений сигаретами з білоруськими акцизними марками. Походження вантажу водій пояснити не зміг.

Про це повідомили на сайті Державної прикордонної служби України.

Автомобіль «Сітроєн» зупинила у місті Ковель спільна група прикордонників зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань та патрульної поліції. Водій транспортного засобу, громадяни України, перевозив 6 ящиків (3000 пачок) сигарет. На пачках з тютюновими виробами були білоруські акцизні марки. Звідки взялися сигарети водій відповісти не зміг.

Зазначають, що згідно з вимогами статті 226 Податкового Кодексу України за зберігання чи транспортування тютюнових виробів без українських марок акцизного збору, передбачений штраф у розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та конфіскація товару.

Варто зазначити, що перевірка автомобіля з сигаретами не випадковість, а реалізація оперативної інформації офіцерів Луцького прикордонного загону. Заходи проходили у рамках кримінального провадження розпочатого за статтями 199 та 204 Кримінального Кодексу України (підробку акцизних марок та незаконні операції з підакцизними товарами). Кримінальне провадження розпочали також за повідомленням прикордонників і проводиться під процесуальним керівництвом Ковельської місцевої прокуратури.



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Теги: Волинь, Держприкордонслужба, тютюн, контрабанда
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Коментарі 1
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Не там шукаєте ,все іде через Білорусько -Український кордон ,там є вікно і вся Волинь забезпечується сигаретами вже не один рік .
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