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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Одесі – спалах коронавірусу в будинку для літніх людей

В Одесі – спалах коронавірусу в будинку для літніх людей
В Одесі у приватному будинку для літніх людей "Символ турботи" виявили п’ять випадків коронавірусу.

Про це заявив головний санлікар області Віталій Гончаров під час брифінгу, - пише ТСН.

"Зареєстровано в будинку для осіб похилого віку міста Одеси п’ять осіб, зокрема, три медпрацівники", - розповів він.

За словами Гончарова, перший випадок був зафіксований 17 квітня.

"Проведено обстеження серед контактних, серед яких у ще чотирьох осіб підтверджено коронавірусну інфекцію. Занесенню інфекції до закладу сприяло недотримання персоналом карантинних заходів", - додав головний санлікар.

Також він розповів, що захворіли дві молодші медсестри віком 54 і 47 років, а також медбрат 83 років.

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Теги: коронавірус, Одеса, спалах
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