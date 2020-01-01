В Одесі – спалах коронавірусу в будинку для літніх людей
Сьогодні, 14:12
В Одесі у приватному будинку для літніх людей "Символ турботи" виявили п’ять випадків коронавірусу.
Про це заявив головний санлікар області Віталій Гончаров під час брифінгу, - пише ТСН.
"Зареєстровано в будинку для осіб похилого віку міста Одеси п’ять осіб, зокрема, три медпрацівники", - розповів він.
За словами Гончарова, перший випадок був зафіксований 17 квітня.
"Проведено обстеження серед контактних, серед яких у ще чотирьох осіб підтверджено коронавірусну інфекцію. Занесенню інфекції до закладу сприяло недотримання персоналом карантинних заходів", - додав головний санлікар.
Також він розповів, що захворіли дві молодші медсестри віком 54 і 47 років, а також медбрат 83 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це заявив головний санлікар області Віталій Гончаров під час брифінгу, - пише ТСН.
"Зареєстровано в будинку для осіб похилого віку міста Одеси п’ять осіб, зокрема, три медпрацівники", - розповів він.
За словами Гончарова, перший випадок був зафіксований 17 квітня.
"Проведено обстеження серед контактних, серед яких у ще чотирьох осіб підтверджено коронавірусну інфекцію. Занесенню інфекції до закладу сприяло недотримання персоналом карантинних заходів", - додав головний санлікар.
Також він розповів, що захворіли дві молодші медсестри віком 54 і 47 років, а також медбрат 83 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Від коронавірусу помер ще один волинянин
Сьогодні, 12:38
У Нововолинську жінка одужала від коронавірусу
Сьогодні, 12:37
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі поліцейські затримали дві вантажівки з піском
Сьогодні, 14:20
В Одесі – спалах коронавірусу в будинку для літніх людей
Сьогодні, 14:12
Не зміг пояснити походження вантажу: на Волині затримали партію нелегального тютюну. ВІДЕО
Сьогодні, 13:52