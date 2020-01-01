В Одесі – спалах коронавірусу в будинку для літніх людей





Про це заявив головний санлікар області Віталій Гончаров під час брифінгу, - пише



"Зареєстровано в будинку для осіб похилого віку міста Одеси п’ять осіб, зокрема, три медпрацівники", - розповів він.



За словами Гончарова, перший випадок був зафіксований 17 квітня.



"Проведено обстеження серед контактних, серед яких у ще чотирьох осіб підтверджено коронавірусну інфекцію. Занесенню інфекції до закладу сприяло недотримання персоналом карантинних заходів", - додав головний санлікар.



Також він розповів, що захворіли дві молодші медсестри віком 54 і 47 років, а також медбрат 83 років.

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