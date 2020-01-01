У Запорізькій області 10-річний хлопчик приїхав за кермом Mercedes у магазин

У мережі інтернет з’явилась низка публікацій з відео, в яких йшлося про те, що в місті Токмак Запорізької області неповнолітній віком 10 років керував автомобілем Mercedes.Співробітники поліції провели за цим фактом перевірку, - пише ГУНП у Запорізькій області.Так, 22 квітня поліцейські встановили особи неповнолітнього та його родичів. Поліцейські зупинили автомобіль, за кермом якого перебував батько хлопчика.Стосовно чоловіка 1985 року народження правоохоронці склали адміністративний протокол за ознаками ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.Крім того, з хлопчиком ювенальна превенція проводитиме профілактичні бесіди.