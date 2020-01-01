вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Без обручок і в масці замість фати: лучанка розповіла про своє «карантинне» одруження

Без обручок і в масці замість фати: лучанка розповіла про своє «карантинне» одруження
Медійниця з Луцька Іванна Костюк сьогодні, 24 квітня, вийшла заміж за свого коханого Антона Стельмащука.

Про те, як в умовах карантину відбувалася реєстрація шлюбу, Іванна Костюк розповіла у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.

За її словами, на реєстрацію шлюбу вони із нареченим прийшли лише удвох – без друзів та родичів.

«Ми прийшли за хвилин 10 до назначеного часу. Здивувалися, коли біля входу побачили людей групами. Бо раніше нам наголошували, що ніяких церемоній не буде, нікого крім наречених не пускатимуть. Але перед нами вийшла пара з родичами і навіть дітьми», – розповідає Іванна.

Вони ж із тоді ще нареченим, а тепер – чоловіком, зайшли до РАЦСу удвох, віддали паспорти і вийшли на вулицю.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку молодята через коронавірус переносять весілля

«За хвилин 5 нас покликали. Ми зайшли, поставили підписи на паперах і отримали свідоцтва про одруження. І все. Без урочистостей, без музики, у масці замість фати і навіть без обручок , бо ж магазини з золотом теж на карантині», – додає дівчина.

Весілля Іванни та Антона мало б відбутися 1 травня. Але через карантин усе відмінили. Молодята таки сподіваються відсвяткувати подію з рідними та друзями, коли закінчиться карантин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: одруження, коронавірус, карантин, Іванна Костюк, Антон Стельмащук, весілля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Луцький ветлікар розповів, чи можуть тварини хворіти на коронавірус. ВІДЕО
Сьогодні, 15:45
В Одесі – спалах коронавірусу в будинку для літніх людей
Сьогодні, 14:12
У Нововолинську встановлять ще два карантинні контрольно-пропускні пункти
Сьогодні, 14:10
На Волині двоє хворих на коронавірус перебувають на штучній вентиляції легень
Сьогодні, 13:15
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чоловік, якого знайшли з перерізаним горлом на Теремнівській, – з Любешівського району: деталі трагедії
Сьогодні, 15:37
Хотіла на цвинтар: у Рівному бабуся застрягла на паркані кладовища
Сьогодні, 15:30
Без обручок і в масці замість фати: лучанка розповіла про своє «карантинне» одруження
Сьогодні, 15:10
У Запорізькій області 10-річний хлопчик приїхав за кермом Mercedes у магазин
Сьогодні, 15:01
Взяли під варту волинянина, який 20 років тому у Польщі з двома чоловіками жорстоко вбив людину
Сьогодні, 14:45
Схожі новини
У Луцьку молодята через коронавірус переносять весілля У Луцьку молодята через коронавірус переносять весілля
03 квітень, 12:36
Чехія скасувала загальнонаціональний карантин і відкрила кордони Чехія скасувала загальнонаціональний карантин і відкрила кордони
Сьогодні, 16:12
У Чехії планують послабити карантин раніше, ніж планувалося У Чехії планують послабити карантин раніше, ніж планувалося
Сьогодні, 06:19
Карантин в Україні продовжили до 11 травня включно. ОФІЦІЙНО Карантин в Україні продовжили до 11 травня включно. ОФІЦІЙНО
22 квітень, 13:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Представили нового керівника Ковельського МТМО
Сьогодні, 16:13
 0
Чехія скасувала загальнонаціональний карантин і відкрила кордони
Сьогодні, 16:12
 0
Уродженець Волині отримав орден Данила Галицького
Сьогодні, 16:07
 0
Луцький ветлікар розповів, чи можуть тварини хворіти на коронавірус. ВІДЕО
Сьогодні, 15:45
 0
Чоловік, якого знайшли з перерізаним горлом на Теремнівській, – з Любешівського району: деталі трагедії
Сьогодні, 15:37
 0
Медіа
відео
1/8