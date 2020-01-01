Без обручок і в масці замість фати: лучанка розповіла про своє «карантинне» одруження

Медійниця з Луцькасьогодні, 24 квітня, вийшла заміж за свого коханогоПро те, як в умовах карантину відбувалася реєстрація шлюбу, Іванна Костюк розповіла у коментаріЗа її словами, на реєстрацію шлюбу вони із нареченим прийшли лише удвох – без друзів та родичів.«Ми прийшли за хвилин 10 до назначеного часу. Здивувалися, коли біля входу побачили людей групами. Бо раніше нам наголошували, що ніяких церемоній не буде, нікого крім наречених не пускатимуть. Але перед нами вийшла пара з родичами і навіть дітьми», – розповідає Іванна.Вони ж із тоді ще нареченим, а тепер – чоловіком, зайшли до РАЦСу удвох, віддали паспорти і вийшли на вулицю.«За хвилин 5 нас покликали. Ми зайшли, поставили підписи на паперах і отримали свідоцтва про одруження. І все. Без урочистостей, без музики, у масці замість фати і навіть без обручок , бо ж магазини з золотом теж на карантині», – додає дівчина.Весілля Іванни та Антона мало б відбутися 1 травня. Але через карантин усе відмінили. Молодята таки сподіваються відсвяткувати подію з рідними та друзями, коли закінчиться карантин.