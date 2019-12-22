Мешканці 5-ти вулиць Луцька цілий день сидітимуть без світла 27 квітня





Про це



Із 09:00 до 17:00 електропостачання припинять за такими адресами: вул. Винниченка, 69; вул. Кооперативна, вул. Стрілецька, 1-19; вул. Залізнична (частково), вул. Яровиця (частково).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 27 квітня, на п’яти вулицях Луцька тимчасово вимкнуть електроенергію.Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго».Із 09:00 до 17:00 електропостачання припинять за такими адресами: вул. Винниченка, 69; вул. Кооперативна, вул. Стрілецька, 1-19; вул. Залізнична (частково), вул. Яровиця (частково).

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