Мешканці 5-ти вулиць Луцька цілий день сидітимуть без світла 27 квітня
Сьогодні, 19:00
У понеділок, 27 квітня, на п’яти вулицях Луцька тимчасово вимкнуть електроенергію.
Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго».
Із 09:00 до 17:00 електропостачання припинять за такими адресами: вул. Винниченка, 69; вул. Кооперативна, вул. Стрілецька, 1-19; вул. Залізнична (частково), вул. Яровиця (частково).
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Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго».
Із 09:00 до 17:00 електропостачання припинять за такими адресами: вул. Винниченка, 69; вул. Кооперативна, вул. Стрілецька, 1-19; вул. Залізнична (частково), вул. Яровиця (частково).
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