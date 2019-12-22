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Мешканці 5-ти вулиць Луцька цілий день сидітимуть без світла 27 квітня

Мешканці 5-ти вулиць Луцька цілий день сидітимуть без світла 27 квітня
У понеділок, 27 квітня, на п’яти вулицях Луцька тимчасово вимкнуть електроенергію.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго».

Із 09:00 до 17:00 електропостачання припинять за такими адресами: вул. Винниченка, 69; вул. Кооперативна, вул. Стрілецька, 1-19; вул. Залізнична (частково), вул. Яровиця (частково).

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Теги: Світло, Волинь, Луцьк, відключення
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