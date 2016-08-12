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Хотіла на цвинтар: у Рівному бабуся застрягла на паркані кладовища

Хотіла на цвинтар: у Рівному бабуся застрягла на паркані кладовища
У Рівному охорона найбільшого кладовища міста зняла із огорожі літню жінку, яка не могла самотужки спуститись.

Інцидент Суспільному підтвердив речник міської ради Микола Прокопчук.

Випадок трапився у четвер, 23 квітня. Жінка відбулася усним попередженням, поліцію не викликали.

"Так, дійсно такий випадок мав місце. 70-річна бабуся застрягла на паркані кладовища "Нове", а самотужки злізти звідти не могла. Охоронці прибігли на крик та зняли її. Травм вона не отримала, із нею провели роз’яснювальну роботу", – сказав речник.

Микола Прокопчук додав, що попри те, що міські кладовища від Великодня і до наступного тижня закриті через карантин (крім випадків поховань), уже був випадок, що на воротах хтось зірвав замок.

Нагадаємо, ПЦУ перенесла Провідну неділю на 6 червня, а УПЦ (МП) – на 27 травня.

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Теги: курйоз, Рівне, бабуся, кладовище
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