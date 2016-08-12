Хотіла на цвинтар: у Рівному бабуся застрягла на паркані кладовища





Інцидент Микола Прокопчук.



Випадок трапився у четвер, 23 квітня. Жінка відбулася усним попередженням, поліцію не викликали.



"Так, дійсно такий випадок мав місце. 70-річна бабуся застрягла на паркані кладовища "Нове", а самотужки злізти звідти не могла. Охоронці прибігли на крик та зняли її. Травм вона не отримала, із нею провели роз’яснювальну роботу", – сказав речник.



Микола Прокопчук додав, що попри те, що міські кладовища від Великодня і до наступного тижня закриті через карантин (крім випадків поховань), уже був випадок, що на воротах хтось зірвав замок.



Нагадаємо, ПЦУ перенесла Провідну

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному охорона найбільшого кладовища міста зняла із огорожі літню жінку, яка не могла самотужки спуститись.Інцидент Суспільному підтвердив речник міської радиВипадок трапився у четвер, 23 квітня. Жінка відбулася усним попередженням, поліцію не викликали."Так, дійсно такий випадок мав місце. 70-річна бабуся застрягла на паркані кладовища "Нове", а самотужки злізти звідти не могла. Охоронці прибігли на крик та зняли її. Травм вона не отримала, із нею провели роз’яснювальну роботу", – сказав речник.Микола Прокопчук додав, що попри те, що міські кладовища від Великодня і до наступного тижня закриті через карантин (крім випадків поховань), уже був випадок, що на воротах хтось зірвав замок.Нагадаємо, ПЦУ перенесла Провідну неділю на 6 червня , а УПЦ (МП) – на 27 травня.

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