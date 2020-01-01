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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Луцький ветлікар розповів, чи можуть тварини хворіти на коронавірус. ВІДЕО

Луцький ветлікар розповів, чи можуть тварини хворіти на коронавірус. ВІДЕО
Ветеринарний лікар Сергій Сметюх розповів, за останні шість місяців не зафіксував жодного випадку зараження коронавірусною інфекцією серед тварин, яких приводять до нього на прийом.

Про це повідомляє "Суспільне".

За словами лікаря, коронавірусне захворювання у тварин теж є, від людей воно їм не передається, каже ветлікар. У собак спостерігається інший перебіг цієї недуги. Також додав, у період карантину його клініка працює до 16 години, кількість звернень зменшилася.

"Із кров’янистим розладом травлення ідуть прояви коронавірусної інфекції. Вже більше як півроку, а може і більше я не спостерігав такі прояви в собак. Від коронавірусної інфекції собачок звичайно є щеплення. Є в комплексі вакцина, яка містить у собі коронавірусне захворювання, а є суто вакцина, яка іде від коронавірусного захворювання", - розповідає ветлікар Сергій Сметюх.

Кількість людей, які звертаються за медичною допомогою для тварин, зменшилася - каже ветлікар Сергій Сметюх. Попри карантин на прийом приходять постійні клієнти.

Псові на кличку Лорд – рік. Порода кане-корсо. Його господар Андрій Демчук розповідає: не вперше звертається до ветеринарної клініки під час карантину.

"Прийшов з проблемо, бо вискочила гулька, давав сам прививку, так що не давайте самі прививки", - каже власник пса Андрій Демчук.

"Тварини хворіють непланово. Проводимо планові операції. Зараз пішов сезон кліщів. Відповідно власники тварин вигулюють своїх тварин на лугах, біля річок. Відповідно вони звертаються з таким захворюванням як спіроплазмоз собачок. Оперативні проводимо як планові, стерилізація котів, собак, кастрація. І видалення пухлин молочної залози", - зауважив ветлікар Сергій Сметюх.

Як ветлікарня працює в умовах карантину, дивіться у відео.


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Теги: коронавірус, луцький лікар, тварини
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