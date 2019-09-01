Вивчився на електрика, був артилеристом і вступав на стоматолога: Михаїл розповів про свій шлях до церкви

Михаїл родом із села Лосятин, що в Тернопільській області. Там він закінчив восьмирічну школу, а згодом вступив у ПТУ, мовляв, треба було десь подіти час до армії. Його світська спеціальність – слюсар електронних виробів і автоматики.



Про це владика розповів у програмі "АпоговориТИ", пише



Як запевнив митрополит Михаїл, він пройшов усе: був і жовтеням, і піонером, і комсомольцем.



"Я зрозумів, що мені це просто треба пройти, адже воно ніякої ролі мені не грало. Коли я отримав перший значок, прийшов татові похвалився, а тато сплюнув і каже: "Та ти вічно кудись вступиш", – розповів він.



Коли ж був піонером, то краватку носив в кишені, а не на шиї.



"Мені цікаво було грати на барабані, коли я був піонером. Мені давали грати або на барабані, або на трубі. Через музику пішов у піонери", – зазначив владика.



Згодом Михаїл служив у Владивостоці, військова спеціальність – артилерист. Там став диригентом штатного духового оркестру. Далі Михаїл думав стати музикантом, пізніше під впливом дядька – стоматологом. Але не вступив. Відтак, маючи вільний час, аби не залежати від батьків, Михаїл влаштувався в Почаївську лавру на роботу.



"Я був помічником майстра: ремонтувати кадило, згоріла проводка, станки налаштувати", – розповів він.



Там митрополиту запропонували вступити в семінарію, що він зробив з першого разу.



"Внутрішнє покликання. Я думав собі: піду повчуся, мені цікаво. І через два роки я вже зрозумів, що це моє. Закінчивши семінарію, повністю віддав себе службі", – розповів Михаїл.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Луцький та Волинськийродом із села Лосятин, що в Тернопільській області. Там він закінчив восьмирічну школу, а згодом вступив у ПТУ, мовляв, треба було десь подіти час до армії. Його світська спеціальність – слюсар електронних виробів і автоматики.Про це владика розповів у програмі "АпоговориТИ", пише Конкурент Як запевнив митрополит Михаїл, він пройшов усе: був і жовтеням, і піонером, і комсомольцем."Я зрозумів, що мені це просто треба пройти, адже воно ніякої ролі мені не грало. Коли я отримав перший значок, прийшов татові похвалився, а тато сплюнув і каже: "Та ти вічно кудись вступиш", – розповів він.Коли ж був піонером, то краватку носив в кишені, а не на шиї."Мені цікаво було грати на барабані, коли я був піонером. Мені давали грати або на барабані, або на трубі. Через музику пішов у піонери", – зазначив владика.Згодом Михаїл служив у Владивостоці, військова спеціальність – артилерист. Там став диригентом штатного духового оркестру. Далі Михаїл думав стати музикантом, пізніше під впливом дядька – стоматологом. Але не вступив. Відтак, маючи вільний час, аби не залежати від батьків, Михаїл влаштувався в Почаївську лавру на роботу."Я був помічником майстра: ремонтувати кадило, згоріла проводка, станки налаштувати", – розповів він.Там митрополиту запропонували вступити в семінарію, що він зробив з першого разу."Внутрішнє покликання. Я думав собі: піду повчуся, мені цікаво. І через два роки я вже зрозумів, що це моє. Закінчивши семінарію, повністю віддав себе службі", – розповів Михаїл.

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