Представили нового керівника Ковельського МТМО

Олег Кіндер представив трудовому колективу медзакладу нового керівника - Валентина Вітра.



Про це йдеться на сайті Ковельради.



"Сьогодення ставить перед нами чимало викликів. Важливо, що тепер у вашого підприємства є керівник. Зараз кожен з вас має докласти чимало зусиль, аби лікарня розвивалась, щоб усі напрацювання, які є, мали продовження. Це дуже важка праця, що передбачає професіоналізм, самовіддачу, вимогливість до себе і до своїх підлеглих, - підкреслив міський голова.



“Сподіваюсь на вашу підтримку, розуміння. Перед нами зараз чимало непростих задач — це пандемія, яка кардинально змінила наше життя, впровадження другого етапу медичної реформи. Для мене важливо, щоб усім працювалось комфортно, була мотивація для роботи. І наш заклад надавав якісну медичну допомогу”, - наголосив Валентин Степанович, звертаючись до колективу.



Нагадаємо, колишній керівник МТМО Олег Самчук Людмила Івахнюк.



До слова, колектив Ковельського медичного об'єднання підтримував у конкурсі на зайняття посади генерального директора медзакладу



Довідково:



Вітер Валентин Степанович народився 4 вересня 1973 року у Луцьку. Закінчив Тернопільськю державну медичну академію імені Горбачевського. У Тернопільській академії народного господарства здобув кваліфікацію магістра з адміністративного менеджменту. 2010-2014 роки - аспірантура, Тернопільський державний медичний інститут імені Горбачевського. У 2015 році захистив дисертаційну роботу та отримав вчену ступінь - кандидат медичних наук.



Працював фельдшером у Волинському протитуберкульозному диспансері, лікарем-хірургом у Волинській обласній клінічній лікарні, заступником головного лікаря Луцької міської поліклініки №1, заступником головного державного санітарного лікаря Волинської області, заступник головного лікаря обласної санітарно-епідеміологічної станції.



З грудня 2010 року - заступник голови Волинської обласної ради. У 2014 році обраний її головою.



Згодом був викладачем у Луцькому базовому медичному коледжі. З 2018 — заступник начальника управління — начальник відділу організації надання медичної допомоги та режимно-секретної роботи, управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації.



З дружиною Валентиною виховують доньку та сина.





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