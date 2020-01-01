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Лучани за добу 11 разів порушили правила карантину

Лучани за добу 11 разів порушили правила карантину
У Луцьку триває перевірка контактних осіб хворих на COVID-19, а також контроль за дотриманням умов самоізоляції осіб, що повернулись із-за кордону.

Зокрема, працівники поліції повідомили, що за останню добу надійшло 11 повідомлень про порушення правил карантину, йдеться на сайті мерії.

Із 20 березня до Луцька з-за кордону повернулись 598 людей, з яких для 433-х період самоізоляції закінчився.

На сьогодні у Луцьку зареєстрували вже 60 випадків коронавірусної інфекції, повністю одужали 11 осіб.

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Теги: карантин, порушення, Луцьк
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