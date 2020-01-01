Лучани за добу 11 разів порушили правила карантину





Зокрема, працівники поліції повідомили, що за останню добу надійшло 11 повідомлень про порушення правил карантину, йдеться на сайті мерії.



Із 20 березня до Луцька з-за кордону повернулись 598 людей, з яких для 433-х період самоізоляції закінчився.



На сьогодні у Луцьку зареєстрували вже 60 випадків коронавірусної інфекції, повністю одужали 11 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку триває перевірка контактних осіб хворих на COVID-19, а також контроль за дотриманням умов самоізоляції осіб, що повернулись із-за кордону.Зокрема, працівники поліції повідомили, що за останню добу надійшло 11 повідомлень про порушення правил карантину, йдеться на сайті мерії.Із 20 березня до Луцька з-за кордону повернулись 598 людей, з яких для 433-х період самоізоляції закінчився.На сьогодні у Луцьку зареєстрували вже 60 випадків коронавірусної інфекції, повністю одужали 11 осіб.

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