Лучани за добу 11 разів порушили правила карантину
Сьогодні, 16:45
У Луцьку триває перевірка контактних осіб хворих на COVID-19, а також контроль за дотриманням умов самоізоляції осіб, що повернулись із-за кордону.
Зокрема, працівники поліції повідомили, що за останню добу надійшло 11 повідомлень про порушення правил карантину, йдеться на сайті мерії.
Із 20 березня до Луцька з-за кордону повернулись 598 людей, з яких для 433-х період самоізоляції закінчився.
На сьогодні у Луцьку зареєстрували вже 60 випадків коронавірусної інфекції, повністю одужали 11 осіб.
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Зокрема, працівники поліції повідомили, що за останню добу надійшло 11 повідомлень про порушення правил карантину, йдеться на сайті мерії.
Із 20 березня до Луцька з-за кордону повернулись 598 людей, з яких для 433-х період самоізоляції закінчився.
На сьогодні у Луцьку зареєстрували вже 60 випадків коронавірусної інфекції, повністю одужали 11 осіб.
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